День восстановления Литовского государства

В 12 час. на площади Симоно Дауканто рядом с Президентурой пройдет торжественная церемония поднятия флагов трех стран Балтии – Литвы, Латвии и Эстонии. Во время официального мероприятия с поздравительной речью выступит президент Литвы Гитанас Науседа. (Видеотрансляция начнется по Литовскому национальному телевидению в 12.00).

В 12.30 в Кафедральном соборе пройдет Святая месса. (Прямая трансляция по Литовскому национальному телевидению в 12.30).