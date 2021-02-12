День восстановления Литовского государства

По случаю 103-й годовщины со дня восстановления Литовского государства 16 февраля по всей Литве пройдут памятные мероприятия.
В 11 час. состоится церемония вручения государственных наград в Президентском дворце Литовской Республики. (Видеотрансляция начнется по Литовскому национальному телевидению в 11.00).
В 12 час. на площади Симоно Дауканто рядом с Президентурой пройдет торжественная церемония поднятия флагов трех стран Балтии – Литвы, Латвии и Эстонии. Во время официального мероприятия с поздравительной речью выступит президент Литвы Гитанас Науседа. (Видеотрансляция начнется по Литовскому национальному телевидению в 12.00).
В 12.30 в Кафедральном соборе пройдет Святая месса. (Прямая трансляция по Литовскому национальному телевидению в 12.30).
В 14 час. торжества по случаю 16 Февраля возле Дома сигнаторов независимости Литвы в Вильнюсе (ул. Пилес, 26). (Видеотрансляция по Литовскому национальному телевидению начнется в 14 час.).
В 18 час. семейные соревнования в Центре познания государства (нужна регистрация). Образовательные соревнования пройдут удаленным способом. Подробная информация https://pazinkvalstybe.lt/naujienos/seimu-varzybos-grizta-172
В 21 час начнется праздничный концерт «Дорогой Литовского государства». (Видеотрансляция в 21.00 по Литовскому национальному телевидению).
Информация «ЛК»