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Культура

16 февраля — День восстановления Литовского государства

Фото BFL /Паулюса Пяляцкиса

16 февраля Литва отмечает важный государственный праздник — 102 –ю годовщину со Дня восстановления Литовского государства.

16 февраля 1918 года в Вильнюсе был составлен и подписан Акт о восстановлении независимости Литвы. Подписантами стали члены Совета Литвы под председательством патриарха литовского национального возрождения Йонаса Басанавичюса.

 В этот день в городах Литвы пройдут различные мероприятия.

С 14 по 16 февраля общественный транспорт Клайпеды тоже будет бесплатным.

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9.00 – чествование сигнаторов Акта 16 февраля 1918 г. на кладбище Расу (ул. Расу, 32).

10.00 – шествие молодежи «Путем государственности». Маршрут: Кафедральная площадь — ул. Пилес – ул. Диджейи – кладбище Расу.

10.30 – торжественное вручение государственных наград во Дворце президента Литовской Республики (вход по приглашениям).

12.00 – торжественное поднятие государственных флагов трех Балтийских государств на площади Дауканто в Вильнюсе. Речь президента Литовской Республики Г. Науседы.

12.00 – церемония поднятия флага ордена Крест Витиса в саду Военного музея Витаутаса в Каунасе (ул. К. Донелайче, 64).

12.30 – торжественное богослужение в Архикафедральном соборе в Вильнюсе.

14.00 – торжества по случаю 16 Февраля возле дома сигнаторов независимости Литвы в Вильнюсе (ул. Пилес, 26).

15.00 – церемония возле памятника сигнатору Декларации от 16 февраля 1949 г., председателю совета движения борьбы за свободу Литвы, генералу партизан Йонасу Жемайтису-Витаутасу возле Министерства охраны края в Вильнюсе (ул. Тоторю, 5).

17.00 – 30 символических костров на пр. Гядимино в Вильнюсе (от Кафедральной площади до пл. В. Кудиркос).

18.00 – концерт учащихся Национальной школы искусств им. М.-К. Чюрлениса во дворе Президентского дворца в Вильнюсе. Двор будет открыт для посетителей с 16.00 до 21.00.

11.00-21.00 – Центр познания государства открыт для посетителей. Можно посмотреть постоянную экспозицию и действующие выставки «1949-02-16: шифр принятия решения» и «Незабываемое будущее: взгляд на столетие Литвы». Будут действовать творческие мастерские для детей. Больше информации на www.pazinkvalstybe.lt

16 февраля весь общественный транспорт столицы будет бесплатный. Автобусы и троллейбусы будут курсировать по расписанию праздничных дней. В этот день не нужно будет активировать билеты на автобусы и троллейбусы, а также мобильные приложения, такие, как Ticket или Trafi. Контролеры не будут проверять билеты у пассажиров.

Информация «ЛК», BNS 

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