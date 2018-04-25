16 февраля — День восстановления Литовского государства

Фото BFL /Паулюса Пяляцкиса

16 февраля Литва отмечает важный государственный праздник — 102 –ю годовщину со Дня восстановления Литовского государства.

16 февраля 1918 года в Вильнюсе был составлен и подписан Акт о восстановлении независимости Литвы. Подписантами стали члены Совета Литвы под председательством патриарха литовского национального возрождения Йонаса Басанавичюса.

В этот день в городах Литвы пройдут различные мероприятия.

С 14 по 16 февраля общественный транспорт Клайпеды тоже будет бесплатным.