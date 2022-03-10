11 марта Литва отметит День восстановления независимости. 32 года назад 11 марта 1990 года Верховным Советом Литовской Республики был принят Акт о восстановлении независимости Литвы. По традиции в этот день возлагают цветы у памятника «Весть» на площади Неприклаусомибес в Вильнюсе, поднимают флаги трех стран Балтии, в Кафедральном соборе проходит служба.
Начнутся памятные мероприятия накануне, 10 марта, в 13 час. в Галерее витражей в Сейме церемонией передачи цветов для возложения к могилам подписантов Акта о независимости Литвы. Возложение цветов состоится на кладбищах в Йонишкисе, Каунасе, Кельме, Кедайняй, Клайпеде, Пакруойисе, Паланге, Плунге, Шилуте, Вильнюсе, на Антакальнисском и Карвелишкском кладбищах.
11 марта в 9 час. состоится церемония возложения цветов к памятнику «Весть» (Žinia), посвященному 11 марта, на площади Неприклаусомибес (Независимости) в Вильнюсе.
В 10 час. начнется празднование Дня восстановления независимости Литвы и церемония вручения Государственной стипендии независимости в зале Акта 11 марта парламента. Прямая трансляция на канале LRT, телепрограмма «Сейм – в прямом эфире», веб-сайт Сейма, аккаунты Сейма в Facebook и YouTube.
В 12 час. на пл. Неприклаусомибес пройдет церемония поднятия флагов трех стран Балтии. В ней примет участие Почетный караул Литовской армии. Прямая трансляция на канале LRT, телепрограмма «Сейм – в прямом эфире», веб-сайт Сейма, аккаунты Сейма в Facebook и YouTube.
В полдень в Каунасе состоится церемония поднятия флага ордена Креста Витиса в саду Военного музея Витаутаса Великого.
В 12.30 состоится марш роты почетного караула Литовской армии и оркестра Литовской армии по проспекту Гядимино, от площади Неприклаусомибес до Кафедральной площади. Затем в 12.40 – шествие «Путь к восстановлению независимости» по проспекту Гядимино с флагами Литвы и Украины. Прямая трансляция на канале LRT. В 13 час. – св. месса в Вильнюсском Кафедральном соборе Святого Станислава и Святого Владислава. Прямая трансляция на канале LRT.
В 14.30 пройдет церемония присяги новых членов Союза стрелков Литвы на площади Неприклаусомибес. Прямая трансляция на канале LRT, телепрограмма «Сейм – в прямом эфире», веб-сайт Сейма, аккаунты Сейма в Facebook и YouTube.
В 19 час. состоится акция единства и солидарности «Свобода сияет» на Кафедральной площади.
С 10 час. до 16 час. Центр посетителей Сейма приглашает на час открытых дверей, где можно ознакомиться с документальными материалами, посетить тематические выставки и экспозиции, принять участие в викторинах (Центр посетителей Сейма, пр. Гядимино, 60).