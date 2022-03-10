День восстановления независимости

В 10 час. начнется празднование Дня восстановления независимости Литвы и церемония вручения Государственной стипендии независимости в зале Акта 11 марта парламента. Прямая трансляция на канале LRT, телепрограмма «Сейм – в прямом эфире», веб-сайт Сейма, аккаунты Сейма в Facebook и YouTube.

В 12 час. на пл. Неприклаусомибес пройдет церемония поднятия флагов трех стран Балтии. В ней примет участие Почетный караул Литовской армии. Прямая трансляция на канале LRT, телепрограмма «Сейм – в прямом эфире», веб-сайт Сейма, аккаунты Сейма в Facebook и YouTube.

В полдень в Каунасе состоится церемония поднятия флага ордена Креста Витиса в саду Военного музея Витаутаса Великого.

В 12.30 состоится марш роты почетного караула Литовской армии и оркестра Литовской армии по проспекту Гядимино, от площади Неприклаусомибес до Кафедральной площади. Затем в 12.40 – шествие «Путь к восстановлению независимости» по проспекту Гядимино с флагами Литвы и Украины. Прямая трансляция на канале LRT. В 13 час. – св. месса в Вильнюсском Кафедральном соборе Святого Станислава и Святого Владислава. Прямая трансляция на канале LRT.

В 14.30 пройдет церемония присяги новых членов Союза стрелков Литвы на площади Неприклаусомибес. Прямая трансляция на канале LRT, телепрограмма «Сейм – в прямом эфире», веб-сайт Сейма, аккаунты Сейма в Facebook и YouTube.

В 19 час. состоится акция единства и солидарности «Свобода сияет» на Кафедральной площади.

С 10 час. до 16 час. Центр посетителей Сейма приглашает на час открытых дверей, где можно ознакомиться с документальными материалами, посетить тематические выставки и экспозиции, принять участие в викторинах (Центр посетителей Сейма, пр. Гядимино, 60).

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