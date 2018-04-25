default image
День защитника Отечества: память жива

Подробнее...
default image
Изменения в социальной сфере для лиц с ограниченными возможностями

Подробнее...
default image
Хватит прикрываться Брекситом

Подробнее...
default image
Испытание коронавирусом

Подробнее...
default image
Литва предоставит гуманитарную помощь Китаю

Подробнее...
default image
Израиль запасается лекарствами

Подробнее...
default image
Генсек ООН заявил о риске возникновения пандемии коронавируса

Подробнее...
default image
Глава МИД Литвы обсудил с коллегой в Канаде вопросы сотрудничества и безопасности

Подробнее...
default image
Правительство выделило еще 630 тыс. евро на возмещение убытков от пожара в Алитусе

Подробнее...
default image
Пентагон обвинил Россию и Китай в подрыве военных и экономических преимущества США в космосе

Подробнее...
default image
Турция не будет останавливать беженцев из Сирии, стремящихся попасть в Европу

Подробнее...
default image
В. П Андрюкайтис станет спецпосланником ВОЗ в Европе

Подробнее...
default image
Беларусь готова к реальной интеграции, но без понуждения

Подробнее...
default image
Расходы Литвы на социальную защиту – одни из самых низких в ЕС

Подробнее...
default image
На границе въезжающим предоставляется информация о коронавирусе

Подробнее...
default image
В Украине эпидемия гриппа. Он опаснее коронавируса

Подробнее...
default image
Коронавирус обнаружили еще в двух странах

Подробнее...
default image
Жительница Шяуляй, заболевшая коронавирусом, избежала контактов на работе

Подробнее...
default image
Китай восстановил грузовое железнодорожное сообщение с Европой

Подробнее...
default image
Правительство развернет войска в аэропортах и на границе, а в Шяуляй предлагает отменить мероприятия

Подробнее...
TOP,Общество

День защитника Отечества: память жива

Фото пресс-службы посольства РФ в Литве.

В канун Дня защитника Отечества, который отмечается в России и Беларуси 23 февраля, в посольстве РФ в Литве прошла церемония награждения юбилейными медалями «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», на котором присутствовали представители дипкорпуса, литовских ведомств, общественных, ветеранских организаций и журналисты.

«23 февраля – это всенародный праздник, в котором отражается искреннее уважение общества к людям в погонах, признание заслуг российского воинства, – отметил помощник военного атташе посольства Олег Давлетзянов. – Особой благодарности в этот день заслуживают ветераны Великой Отечественной войны, освободившие мир от фашистских захватчиков.  Своим мужеством, самоотверженностью, несокрушимой силой духа они доказали и показали пример подлинного патриотизма и вдохновения на новые свершения во благо Отечества».

К юбилею Великой Победы указом президента России Владимира Путина учреждена медаль в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Согласно указу, медалью награждаются участники войны, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. Выполняя почетную обязанность, посол России в Литве Александр Удальцов вручил 37 ветеранам войны, бывшим малолетним узникам фашистских концлагерей и жителям блокадного Ленинграда учрежденную президентом РФ юбилейную медаль. Всего до 9 Мая эту награду в Литве получат 1294 ветерана войны.

Кроме того, гости посольства имели возможность ознакомиться с фотовыставкой «Путь к Победе: исторические источники свидетельствуют», посвященной 75-летию освобождения стран Центральной и Восточной Европы от нацизма. Выставка была подготовлена ассоциацией «Российское историческое общество».

реклама

23 февраля в Вильнюсе, на Антакальнисском кладбище, прошла церемония возложения венков и цветов у Воинского мемориала. В нем приняли участие сотрудники дипмиссий России и Беларуси, представители общественных организаций и ветераны Второй мировой войны, сражавшиеся на стороне антигитлеровской коалиции.

Обращаясь к присутствующим, к ветеранам, которые являются главными героями этого праздника, посол России в Литве Александр Удальцов отметил, что «мы должны помнить этот день, доносить до людей правду о том, что было, радоваться жизни, но порох держать сухим. Времена сегодня такие, что надо не забывать, чему нас родина учила, и быть готовыми ее защищать».

По словам председателя Республиканской организации ветеранов Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции, Юлюса Дексниса, «надо всегда помнить и не забывать, что война – это страшное бедствие. Мы – солдаты прошлых войн, являемся самыми ярыми противниками войны, потому что знаем, что это такое. Так давайте сплотимся во имя мира, содружества, доброго соседства, чтобы война никогда не повторилась».

Минутой молчания собравшиеся почтили память всех воинов, отдавших свои жизни за наше мирное будущее. Мы помним.

Инф. «ЛК».

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600