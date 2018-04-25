День защитника Отечества: память жива

Фото пресс-службы посольства РФ в Литве.

В канун Дня защитника Отечества, который отмечается в России и Беларуси 23 февраля, в посольстве РФ в Литве прошла церемония награждения юбилейными медалями «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», на котором присутствовали представители дипкорпуса, литовских ведомств, общественных, ветеранских организаций и журналисты.

«23 февраля – это всенародный праздник, в котором отражается искреннее уважение общества к людям в погонах, признание заслуг российского воинства, – отметил помощник военного атташе посольства Олег Давлетзянов. – Особой благодарности в этот день заслуживают ветераны Великой Отечественной войны, освободившие мир от фашистских захватчиков. Своим мужеством, самоотверженностью, несокрушимой силой духа они доказали и показали пример подлинного патриотизма и вдохновения на новые свершения во благо Отечества».

К юбилею Великой Победы указом президента России Владимира Путина учреждена медаль в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Согласно указу, медалью награждаются участники войны, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. Выполняя почетную обязанность, посол России в Литве Александр Удальцов вручил 37 ветеранам войны, бывшим малолетним узникам фашистских концлагерей и жителям блокадного Ленинграда учрежденную президентом РФ юбилейную медаль. Всего до 9 Мая эту награду в Литве получат 1294 ветерана войны.

Кроме того, гости посольства имели возможность ознакомиться с фотовыставкой «Путь к Победе: исторические источники свидетельствуют», посвященной 75-летию освобождения стран Центральной и Восточной Европы от нацизма. Выставка была подготовлена ассоциацией «Российское историческое общество».