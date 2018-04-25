День защитника Отечества: память жива

В канун Дня защитника Отечества, который отмечается в России и Беларуси 23 февраля, в посольстве РФ в Литве прошла церемония награждения юбилейными медалями «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», на котором присутствовали представители дипкорпуса, литовских ведомств, общественных, ветеранских организаций и журналисты.
«23 февраля – это всенародный праздник, в котором отражается искреннее уважение общества к людям в погонах, признание заслуг российского воинства, – отметил помощник военного атташе посольства Олег Давлетзянов. – Особой благодарности в этот день заслуживают ветераны Великой Отечественной войны, освободившие мир от фашистских захватчиков. Своим мужеством, самоотверженностью, несокрушимой силой духа они доказали и показали пример подлинного патриотизма и вдохновения на новые свершения во благо Отечества».
К юбилею Великой Победы указом президента России Владимира Путина учреждена медаль в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Согласно указу, медалью награждаются участники войны, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. Выполняя почетную обязанность, посол России в Литве Александр Удальцов вручил 37 ветеранам войны, бывшим малолетним узникам фашистских концлагерей и жителям блокадного Ленинграда учрежденную президентом РФ юбилейную медаль. Всего до 9 Мая эту награду в Литве получат 1294 ветерана войны.
Кроме того, гости посольства имели возможность ознакомиться с фотовыставкой «Путь к Победе: исторические источники свидетельствуют», посвященной 75-летию освобождения стран Центральной и Восточной Европы от нацизма. Выставка была подготовлена ассоциацией «Российское историческое общество».
23 февраля в Вильнюсе, на Антакальнисском кладбище, прошла церемония возложения венков и цветов у Воинского мемориала. В нем приняли участие сотрудники дипмиссий России и Беларуси, представители общественных организаций и ветераны Второй мировой войны, сражавшиеся на стороне антигитлеровской коалиции.
Обращаясь к присутствующим, к ветеранам, которые являются главными героями этого праздника, посол России в Литве Александр Удальцов отметил, что «мы должны помнить этот день, доносить до людей правду о том, что было, радоваться жизни, но порох держать сухим. Времена сегодня такие, что надо не забывать, чему нас родина учила, и быть готовыми ее защищать».
По словам председателя Республиканской организации ветеранов Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции, Юлюса Дексниса, «надо всегда помнить и не забывать, что война – это страшное бедствие. Мы – солдаты прошлых войн, являемся самыми ярыми противниками войны, потому что знаем, что это такое. Так давайте сплотимся во имя мира, содружества, доброго соседства, чтобы война никогда не повторилась».
Минутой молчания собравшиеся почтили память всех воинов, отдавших свои жизни за наше мирное будущее. Мы помним.
Инф. «ЛК».
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