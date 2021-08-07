День защитника Украины переименовали в День защитников и защитниц Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой закон, которым изменено название государственного праздника «День защитника Украины» на «День защитников и защитниц Украины». Об этом сообщил президентский офис.

«Президент подписал закон о Дне защитников и защитниц Украины. Документ будет способствовать гендерно-сбалансированному освещению роли военнослужащих в защите нашей страны и надлежащему чествованию воинов обоих полов. Ведь многие женщины наравне с мужчинами участвовали в защите суверенитета и территориальной целостности Украины», — отмечается в сообщении.

14 июля, по решению парламентариев, был принят этот закон, которым внесены изменения в статью Кодекса законов о труде «Праздничные и нерабочие дни». В частности, государственный праздник, который с 2014 года ежегодно отмечается 14 октября, из «Дня защитника Украины» переименован в «День защитников и защитниц Украины».