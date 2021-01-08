День защитников свободы: 30 лет январским событиям

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

13 января – в День защитников свободы – из-за пандемии памятные мероприятия будут проходить дистанционно, сообщила спикер Сейма Виктория Чмилите-Нельсен.

Из-за пандемии пришлось отказаться от традиционных мероприятий Дня защитников свободы в Сейме – все они перенесены на август 2021 года. Этот знаменательный 30-летний юбилей будет отмечаться виртуальным способом.

«Невозможно отказаться от поминовения этих событий, не говоря уже о юбилее, тридцатом. Все мы понимаем, какая это особая дата для нашей государственности, нашей свободы. Тридцать лет назад люди объединились, чтобы защитить государство. Тогда это был единственный способ постоять за себя – быть вместе. Сегодня – новые вызовы, которые требуют совершенно иных решений. Сегодня быть вместе – это значит, что каждый должен следовать требованиям, обеспечивающим сохранность собственного здоровья и здоровья окружающих, будущего государства», – сказала В. Чмилите-Нельсен.

«К сожалению, из-за пандемии у нас не может быть живых собраний, и мы проведем наше торжественное заседание виртуально, то есть оно будет транслироваться по телевидению, в социальных сетях. Все традиционные памятные акценты будут сохранены. К сожалению, нам приходится отказываться от костров возле Сейма. Все переносится на экраны. Решение не из легких, но сейчас мы должны сплотиться и справиться с пандемией. Но мы не забываем 13 января и воздаем должное доступными способами», – прокомментировала на заседании правления Сейма заместитель спикера Сейма Радвиле Моркунайте-Микуленене, председатель Рабочей группы по празднованию 30-летия восстановления независимости Литвы.

В этом году мы будем отмечать юбилей – 30-летие Дня защитников свободы. В Сейме сложилась традиция отмечать 13 января на заседании Сейма или на торжественном поминовении. Традиционно в этот день вручается Премия свободы. Решением Сейма Премия свободы 2020 года была присуждена демократической оппозиции Беларуси.

Информация «ЛК»