Денежная помощь: легко приходит — легко уходит?

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Деньги, которые приходят легко, легко и уходят. Эта старая истина прекрасно подтверждается историей, описанной информационным агентством Reuters на прошлой неделе, когда безработный житель США после получения от правительства единовременной выплаты в размере более тысячи долларов решил вложить деньги в акции обанкротившейся компании по прокату автомобилей.

Время покажет, сможет ли человек заработать деньги от такой инвестиции, но с подобными историями, когда полученную государственную поддержку люди тратят на товары и услуги, не являющиеся предметами первой необходимости, приходится смириться, особенно когда власти распределяют деньги как тем, кто сильно пострадал от кризиса, связанного с коронавирусом, так и тем, кто вообще не пострадал.

Напомним, что в США всем жителям страны с годовым доходом менее 99 тысяч долларов, выплатили до 1200 долларов, а также еще по 500 долларов на каждого ребенка. Основным преимуществом такой меры экономического стимулирования является ее оперативность и масштаб — чем меньше критериев для определения бенефициара, тем государственные деньги доходят быстрее и большей массе населения, а затем вливаются в экономику. В ходе предыдущих кризисов власти склонялись к снижению ставок подоходного налога для населения, но влияние таких мер было запоздалым, так как кризис, вызванный коронавирусом, был слишком внезапным, необходимо было действовать быстро, учитывая постоянную проблему помощи безработным, которые не получают выгоды от более низких налоговых ставок.

В ближайшие годы будет проведено немало исследований, чтобы оценить реальные преимущества плана стимулирования, но первые данные подтверждают ожидания экономистов. Полученные деньги быстрее всего потрачены теми, у кого наименьший доход и наименьшее количество средств на счетах, в то время как те, у кого больше финансовых резервов, потратят их не столь быстро. Это показывает, что выделение средств лицам с наименьшим доходом гораздо больше влияет на стимулирование экономики, поскольку деньги, предоставляемые властями, быстрее возвращаются в экономику. Безусловно, зачастую деньги расходуются не так, как рассчитывают власти при распределении своей поддержки. Кроме того, такая поддержка может иметь пагубные последствия — люди с более низкими доходами не станут откладывать деньги на черный день, вновь ожидая помощи от правительства.

Власти Литвы не применили такой меры, как единовременное пособие в США для всего населения, так как сеть социальной защиты в нашей стране гораздо шире, а возможности займов скромнее. Однако такие единовременные выплаты населению, которые не зависят от доходов или экономических трудностей, вызванных коронавирусом, есть и в Литве. Например, хорошим примером является пособие в размере 200 евро для всех пенсионеров. Мы все понимаем, что пенсии в Литве маленькие. Однако трудно сказать, как быстро пенсионеры потратят полученные пособия, поскольку они вынуждены быть экономными. С другой стороны, выбранный период выплат, когда деньги будут переведены более чем через пять месяцев после вспышки коронавируса, не совсем логичен, и это показывает, что реальная цель данной меры совершенно иная.

Похожим образом власти решили поступить и с идеей выплаты единовременного пособия на детей. Только в этом случае семьи с низким доходом получат более высокое пособие в размере 200 евро вместо стандартной единовременной выплаты в 120 евро. Деньги будут выплачены в июле по завершении самой сложной ситуации с коронавирусом, когда семьи нуждались в этих деньгах более всего. Способны ли детские деньги стимулировать потребление? Конечно, но 72 миллиона евро в большинстве своем будут потрачены не на детей и не на их благополучие в будущем.

Точно так же, как властям необходимо быстро реагировать на кризис, необходимо помнить и о том, чтобы вовремя начать сбрасывать обороты. Утверждение, что власти лучше переусердствовать с расходами, чем экономить во время экономического шока, наиболее актуально на первом, наиболее сложном этапе кризиса. Желание удивить жителей и бизнес масштабными программами экономического стимулирования мы наблюдали по всему миру, и это, похоже, оказалось эффективным. Кстати, ничего страшного, если власти не потратят все заемные и обещанные деньги на стимулирование экономики. Например, в Литве потребление в июне продолжало выкарабкиваться из ямы, поэтому пакет экономической помощи правительства должен быть более целенаправленным, чтобы остался финансовый запас в случае крупномасштабного возвращения коронавируса.

Недаром в странах Европейского союза нет консенсуса по многим моментам планируемого Фонда восстановления — ни по его размеру, ни по его финансированию, ни по его использованию. Для некоторых стран Фонд восстановления может означать деньги, которые приходят легко, но так же быстро тратятся без увеличения добавленной стоимости. Поэтому понятна позиция тех стран, которые требуют, чтобы объем помощи был увязан с потерями, понесенными в результате вспышки коронавируса. Но когда точный размер фонда установлен и большая часть помощи предоставляется в форме дотаций, а не займов, это побуждает государства вести себя, как гражданин США, который инвестирует полученную им государственную помощь, не оценив рисков, а если денег не хватит, вновь протянет руку, прося помощи у государства.

Тадас ПОВИЛАУСКАС, экономист банка SEB

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