Денежный карантин

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Жители Литвы стали меньше пользоваться наличными деньгами. Так, в прошлом году в банкоматах и банковских отделениях Swedbank было обналичено на 0,25 млрд евро меньше, чем в 2019 г., сообщил банк.

Между тем, как сообщил Swedbank, общая сумма расчетов платежными картами превысила отметку 4 млрд евро.

«Банкоматами, которые являются основным средством снятия наличных, в прошлом году воспользовалось более 1,3 млн клиентов. Хотя количество таких клиентов осталось на уровне 2019 года, мы видим, что значительно – на 247 млн евро – сократилась общая сумма обналиченных средств», — говорит руководитель Службы обслуживания клиентов Swedbank Юрате Гумуляускене.

По ее словам, в основном это произошло из-за карантина, который начался весной прошлого года, когда общая средняя сумма обналиченных средств снизилась на 5% по сранению с 2019 г.

По данным Swedbank, средняя ежемесячная обналичиваемая сумма в 2020 г. составляет около 440 евро. Большинство (53%) клиентов в месяц обналичивают до 300 евро. От 300 до 580 евро в месяц обналичивают около 19%, а более 580 евро в месяц — 8,4% клиентов.

По данным банка, в прошлом году выросло число клиентов, которые не снимают деньги с платежной карты – их часть за год выросла на 10%. Без наличных живет четверть клиентов в возрасте 35-64 лет.

Жители Литвы стали чаще отказываться от наличных денег и выбирать карты или другие электронные способы оплаты, сообщает пресс-служба Swedbank.

Основной причиной считают карантин из-за пандемии COVID-19. Весной прошлого года, когда он впервые был введен в Литве, сумма снимаемых за месяц денег снизилась на 5 процентов по сравнению с 2019 годом.

Подчеркивается, что среди населения растет доля тех, кто не пользуется наличными. За год их доля увеличилась примерно на 10 процентов.

Ю. Гумуляускене отметила, что с уменьшением потребности населения в наличных деньгах параллельно растут и платежи по картам.

Данные Swedbank показывают, что в прошлом году население расплатилось карточками 227 миллионов раз на сумму более 4 миллиардов евро. Это почти на 16 процентов больше, чем в 2019-м. Средняя сумма покупки составила 18 евро.

При этом шесть из десяти платежей по карте, по данным банка, были совершены бесконтактным способом: с помощью бесконтактной карты, смартфона или смарт-часов. Объем бесконтактных платежей в прошлом году увеличился на 47 процентов.

В прошлом году Swedbank также зафиксировал рост онлайн-переводов и переводов смарт-платежей, на которые пришлось на 24 процента транзакций больше.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ