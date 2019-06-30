Деньги на свалку

Фото BFL/Ирмантаса Гелюнаса

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Компании Ekonovus и Ecoservice подписали договор о вывозе коммунальных отходов в Вильнюсе. Стоимость договора 71,2 млн евро, срок действия — до 2026 года. Услуги компаний будут в два раза дороже, однако жители столицы будут больше платить за услугу только с 2020 года, сообщает BNS.

Услуги дорожают

По данным представителя мэрии Валдаса Юодиса, на этот раз все участники конкурса предложили более высокие цены на свои услуги, чем 2 года назад. «Мэрия и Vilniaus atliekų sistemos administratorius надеются, что улучшится и качество услуг. Вильнюсцы никаких перемен не почувствуют», – сказал Юодис. По его словам, цена на услуги, установленная компаниями, входит в состав конечной стоимости услуги для жителей, поэтому с 2020 года услуга подорожает, новые тарифы будут утверждены 10 июля.

В октябре 2017 года муниципалитет подписал договор на 5 лет с 3 компаниями — Ekonovus, Ecoservice и VSA Vilnius, однако в июле Ecoservice и VSA Vilnius заявили, что работают убыточно и не хотят поставлять услуги по такой цене. Городские власти объявили новый конкурс. Соответственно муниципалитет пересмотрел цены, сейчас они в 2 раза выше, чем два года назад, рассказал Юодис. С 2020 г. услуги не будет предоставлять компания VSA Vilnius, которая сейчас обслуживает центральную часть города. По словам Юодиса, компания участвовала и в этом конкурсе, но Ekonovus предложил более низкую цену. Ekonovus будет обслуживать и северную часть города, где сейчас работает Ecoservise.

Ekonovus выиграла в двух частях конкурса (услуги на сумму 37,153 млн) и будет обслуживать северную часть города (Вяркяй, Фабийонишкес, Жирмунай и Шнипишкес) и центральную (Старый город, Науяместис, Жверинас, южную часть Шнипишкес, Жирмунай и северную часть Вилкпеде). Компания Ecoservice, также победившая в конкурсе (услуги стоимостью 34,034 млн евро), займется западной частью города (Пашилайчай, Юстинишкес, Шешкине, Виршулишкес, Каролинишкес, Пилайте, Лаздинай) и восточной (Антакальнис, Новая Вильня и северная часть Расу). Договоры с компаниями были подписаны в апреле и июне. На юге услуги будет предоставлять Ekonovus (Науининкай, Панеряй, Григишкес, юг Расу и юг Вилкпеде).

Проблема утилизации крупногабаритных отходов

В Вильнюсе функционируют пять крупных площадок негабаритных отходов: на пр. Пилайтес, 50, ул. Лепкальне, 113B, В.А. Грайчюно, 36C, Прамонес, 209S и Пумпену, 10.

На них в год можно привезти и бесплатно оставить 4 шины автомобиля или мотоцикла, 250 кг крупногабаритного мусора (оконные рамы, двери, диваны, кровати, шкафы, стулья, матрасы, деревянные панели), 50 кг отходов стекла (бутылки, банки, строительное стекло), 30 кг макулатуры (книги, журналы, бумагу и картонную упаковку), 250 кг древесных отходов (изделия из древесины, тару, доски), 20 кг пластмассовых отходов (пластиковая пленка, тара) и 10 кг опасных отходов (клей, смолы, краска).

Кроме того, площадки принимают 250 килограммов строительных отходов (бетон, кирпич, керамические и каменные плитки, стеклопакеты, армированное стекло), 250 килограммов изоляционных материалов (ламинат, линолеум, гипсокартон, стекловату и каменную вату, ковровое покрытие). Количество неиспользуемого электрического и электронного оборудования не ограничивается, но за один прием можно доставить не более 1500 килограммов.

На площадки для сбора крупногабаритных отходов принимаются только отсортированные отходы. Это экономит время как жителей, так и работников службы. Отходы принимаются только от жителей Вильнюса, но не от предприятий.

За порядком со сбором мусора следят с помощью видеокамер. На видеозаписях видны дорогие машины, из которых вытаскивают и оставляют громоздкие отходы. Видеокамеры фиксируют также и тех жителей Вильнюса, которые мешки с мусором по-прежнему не бросают в контейнеры, а оставляют рядом с ними. Идентифицировать таких людей помогают не только регистрационные номера транспортных средств. Достаточно показать соседям видеозапись, поговорить, и они укажут, кто это сделал.

В Вильнюсе крупногабаритные отходы дважды в год вывозятся из четырехсот мест. Об этом заблаговременно информируют как сам муниципалитет, так и компанию «Vilniaus atliekų sistemos administratorius». В Вильнюсе планируется открыть новые площадки для сбора крупногабаритных отходов.

Информация «ЛК», BNS,vilnius.lt