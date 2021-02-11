Департамент статистики Литвы представит новые данные заболеваемости COVID-19

Департамент статистики и Министерство здравоохранения в четверг представят обновленные данные о заболеваемости COVID-19 в Литве.
Как ранее сообщила BNS представитель Департамента статистики Бируте Столите, планируемые изменения связаны с количеством болеющих и выздоровевших от коронавируса, более подробными данными о смертности, обновленной картой по показателям заболеваемости за 14 дней, со сценариями смягчения карантина.
Также планируется начать предоставлять информацию о доли населения, обладающей иммунитетом: привитых, переболевших людях, а также тех, у кого иммунитет подтвержден тестом на антитела.
Мэры некоторых самоуправлений в последние недели усомнились в статистике болеющих – есть предположение, что немалая доля считающихся еще болеющими жителей на самом деле выздоровели, поскольку болезнь у них была выявлена еще в прошлом году.
Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) обращает внимание на то, что факт выздоровления диагностирует лечащий врач, а центр автоматически импортирует данные о выздоровевших из электронной системы здравоохранения e.sveikata.
Департамент статистики публикует оперативные данные о COVID-19 с ноября прошлого года, основываясь на информации НЦОЗ, e.sveikata и прочих источниках.