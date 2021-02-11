Департамент статистики Литвы представит новые данные заболеваемости COVID-19

Также планируется начать предоставлять информацию о доли населения, обладающей иммунитетом: привитых, переболевших людях, а также тех, у кого иммунитет подтвержден тестом на антитела.

Мэры некоторых самоуправлений в последние недели усомнились в статистике болеющих – есть предположение, что немалая доля считающихся еще болеющими жителей на самом деле выздоровели, поскольку болезнь у них была выявлена еще в прошлом году.