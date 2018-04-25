Департамент внутренней безопасности США: президентские выборы 2020 года прошли честно

Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA), подразделение Департамента внутренней безопасности сделали заявление, в котором указывается, что президентские выборы 2020 года прошли честно, несмотря на многочисленные заявления действующего президента Дональда Трампа и его союзников о предполагаемых фальсификациях.

«Хотя нам известно, что существует много необоснованных заявлений и возможностей для дезинформации о процессе выборов, мы можем вас заверить, что полностью уверены в безопасности и честности наших выборов. И вы должны тоже быть в этом уверены», – говорится в заявлении.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в заявлении также цитируют отчет от Reuters, согласно которому Кристофер Кребс, официальное лицо по вопросам избирательной кибербезопасности и директор CISA, скорее всего, будет уволен администрацией Трампа. Ранее Кребс использовал Twitter для активной борьбы с дезинформацией о выборах, включая неоднократные опровержения ложной теории заговора, утверждающей, что секретные компьютерные системы совершают мошенничество по отношению к избирателям. Трамп до сих пор не признал результаты выборов, несмотря на то, что в субботу, 7 ноября, многие СМИ и мировые политики признали победу Джо Байдена.