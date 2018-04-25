Департаменту нацменьшинств – 30 лет

Литва, как и другие европейские государства, – страна, в которой веками живут представители различных национальностей, религий, традиций. Литва является наиболее мононациональным государством. Литовцы составляют 84,2% от всех жителей Литвы, другие крупные национальные общины: поляки – 6,6%, русские – 5,8%.

В Литве, как известно, был принят «нулевой» вариант гражданства, что способствовало снятию проблем проживающих в Литве нацменьшинств.

Обучение на родном языке — один из основных элементов, который помогает обеспечить идентичность. Литва является одним из немногих государств в ЕС, где меньшинства имеют право учиться на родном языке в государственных школах.

После восстановления независимости Литвы национальные общины стали объединяться в неправительственные организации. В то же время в 1989 г. было создано и первое учреждение, координирующее вопросы национальных меньшинств — Департамент по делам национальностей, директором которого была назначена Галина Кобецкайте. Позже Департамент по делам национальностей стал Департаментом региональных проблем и по большей части занимался вопросами национальных меньшинств, литовцев, проживающих на территории бывшего Советского Союза, и национальными проблемами Юго-Восточной Литвы.

По мере увеличения темпов эмиграции все больше литовских общин стало создаваться в странах Западной Европы. Стремясь сохранить связь литовцев зарубежья с родиной и гарантировать соответствующую защиту их интересов, в 1997 г. департамент был реорганизован в Департамент по делам эмигрантов и национальных меньшинств. Кроме всего прочего ему были вверены функции сотрудничества с литовцами зарубежья.

После упразднения департамента в 2010 году его функции были разделены и переданы министерствам иностранных дел, культуры, науки и просвещения. Представители национальных общин не раз отмечали уменьшение уделяемого их вопросам внимания и выражали надежду, что правительство возьмется за восстановление ведомства, реализующего общую политику государства в сфере национальных меньшинств.

Деятельность Департамента по делам национальных меньшинств при правительстве Литовской Республики была восстановлена 1 июля 2015 года. Департамент стал учреждением, ответственным за реализацию политики в области национальных меньшинств.

Задача департамента – создание гармоничного многонационального общества Литвы, основанного на гражданских ценностях. Департамент стремится сохранить культурное разнообразие гармоничного общества, формировавшегося в Литве испокон веков. При решении всех вопросов ведется конструктивный диалог, основанный на доверии.

Подготовлено литовскими СМИ