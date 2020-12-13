Депортация

Судья из отдела по семейным делам лондонского суда постановил, что восьмилетняя девочка, которая временно была передана под опеку муниципального совета, может покинуть Великобританию вместе с матерью. Ожидается, что в Литве социальные работники будут контролировать и поддерживать ее.

Женщина обвинила отца девочки в том, что он подверг ее домашнему насилию. По словам судьи, мужчину также обвинили в преступлениях, связанных с торговлей людьми, его местонахождение в настоящее время не известно.

«Все стороны согласны с тем, что в интересах девочки воссоединиться с матерью и вернуться вместе с ней в Литву, – сообщили в суде.

Судья отметил, что мать признала вину и подтвердила, что она поставила под угрозу дочь своим преступным поведением, будучи вовлеченной в преступление, связанное с торговлей людьми и рабством. Также она признала, что удерживала человека в неволе сначала на чердаке в доме, где проживала девочка, а затем в шкафу под лестницей.

«К чести матери, она приняла это и убедительно продемонстрировала намерение исправить серьезные недостатки как родитель», – считает представитель закона.

По данным литовских СМИ, речь идет о 34-летней Рите Яблонскайте и 31-летнем Робертасе Ряпшасе.

Как писали СМИ, Яблонскайте и Ряпшаса приговорили к тюремному сроку за то, что они обманом привезли двух граждан Литвы — 50-летнего мужчину и 51-летнюю женщину в Великобританию и заставили их жить в ужасных условиях. Они забрали у жертв документы и cбережения, едва кормили их и использовали как «средство зарабатывания денег для себя». Яблонскайте приговорили к 28 месяцам тюрьмы, Ряпшасу дали 15 месяцев.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ