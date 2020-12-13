  • Началась подписка на 2021 год!
default image
Ужесточили карантин

Подробнее...
default image
Расходы населения в канун ковидного Нового года

Подробнее...
default image
Призывы Католической церкви

Подробнее...
default image
Важнейший урок пандемии – экономия

Подробнее...
default image
Зарплата в цифрах

Подробнее...
default image
Ликвидируется зона охраны госграницы

Подробнее...
default image
Контроль за изоляцией

Подробнее...
default image
Экзамены на аттестат зрелости

Подробнее...
default image
Депортация

Подробнее...
default image
Масштабы коррупции

Подробнее...
default image
Завершил деятельность батальон стран Балтии

Подробнее...
default image
Какое жилье предпочитает молодежь?

Подробнее...
default image
О выздоровлении от коронавируса

Подробнее...
default image
13-я пенсия: предвыборное обещание или реальность?

Подробнее...
default image
Сокращается поток мигрантов из Беларуси

Подробнее...
default image
О риске роста дефицита бюджета

Подробнее...
default image
Президент утвердил новый состав правительства

Подробнее...
default image
Порядок проведения экспресс-тестов

Подробнее...
default image
За минувшие сутки подтверждены 2849 новых случаев коронавируса, скончались 24 человека

Подробнее...
default image
Покупка социального жилья

Подробнее...
default image
Удастся ли убрать «гнойник» на газовом рынке Литвы?

Подробнее...
default image
Депортация, или принудительное переселение

Подробнее...
default image
В память о Неизвестном солдате

Подробнее...
default image
Возраст - не помеха для обучения и приобретения новых навыков

Подробнее...
default image
Лейла

Подробнее...
default image
Преподобный Савва Сторожевский

Подробнее...
Президент Литвы Науседа
Лидеры ЕС призвали искать пути блокировки электроэнергии с БелАЭС

Подробнее...
евро
Экономист: укрепление евро может замедлить восстановление литовского экспорта

Подробнее...
завод Беларуськалий
И. Удовицкий: санкции Литвы против "Беларуськалия" будут выгодны России и Германии

Подробнее...
default image
Премьеру Изралия подарена юбилейная монета, посвященная Виленскому Гаону

Подробнее...
default image
Прибыль Kesko Senukai в Беларуси в прошлом году выросла почти на 60%

Подробнее...
default image
Г. Ландсбергис намерен идти на новый срок полномочий в должности председателя партии

Подробнее...
default image
Канцлер Минобразования Т. Даукантас получил новую должность в министерстве

Подробнее...
default image
За минувшие сутки подтверждены 3303 новых случаев коронавируса, скончались 27 человек

Подробнее...
default image
Литва ведет консультации на рынке по системам батарей в 200 мегаватт

Подробнее...
default image
Официальный показатель безработицы в Литве достиг 15,5%

Подробнее...
default image
Вильнюс предлагает сохранить елки до весны и посадить Рождественский лес

Подробнее...
default image
Подавляющее большинство жителей 70 бедных стран не получат COVID-вакцин

Подробнее...
default image
Литва вторая в Европе по заболеваемости COVID-19 и девятнадцатая по смертности

Подробнее...
default image
В России обнаружили "уникальное" месторождение газа

Подробнее...
TOP,Происшествия

Депортация

Фото из открытых источников

Современное рабство большей частью совершается из корыстных побуждений с целью принуждения к выполнению необходимых для похитителей действий. Нередко, поехав за рубеж в надежде на заработок, жители Литвы из -за незнания языка, социальных особенностей страны попадают в своеобразное рабство даже к своим соотечественникам.

Гражданка Литвы, осужденная за торговлю людьми в Великобритании, будет депортирована на родину. Ей также разрешили воссоединиться с ее малолетней дочерью, сообщает издание Belfast Telegraph.

По данным издания, женщину в 2019 году приговорили к лишению свободы на срок более двух лет. Сообщается, что она держала человека в рабстве в шкафу под лестницей в доме в Великобритании. Вместе с осужденной жила ее дочь.

реклама

Судья из отдела по семейным делам лондонского суда постановил, что восьмилетняя девочка, которая временно была передана под опеку муниципального совета, может покинуть Великобританию вместе с матерью. Ожидается, что в Литве социальные работники будут контролировать и поддерживать ее.

Женщина обвинила отца девочки в том, что он подверг ее домашнему насилию. По словам судьи, мужчину также обвинили в преступлениях, связанных с торговлей людьми, его местонахождение в настоящее время не известно.

«Все стороны согласны с тем, что в интересах девочки воссоединиться с матерью и вернуться вместе с ней в Литву, – сообщили в суде.

Судья отметил, что мать признала вину и подтвердила, что она поставила под угрозу дочь своим преступным поведением, будучи вовлеченной в преступление, связанное с торговлей людьми и рабством. Также она признала, что удерживала человека в неволе сначала на чердаке в доме, где проживала девочка, а затем в шкафу под лестницей.

«К чести матери, она приняла это и убедительно продемонстрировала намерение исправить серьезные недостатки как родитель», – считает представитель закона.

По данным литовских СМИ, речь идет о 34-летней Рите Яблонскайте и 31-летнем Робертасе Ряпшасе.

Как писали СМИ, Яблонскайте и Ряпшаса приговорили к тюремному сроку за то, что они обманом привезли двух граждан Литвы — 50-летнего мужчину и 51-летнюю женщину в Великобританию и заставили их жить в ужасных условиях. Они забрали у жертв документы и cбережения, едва кормили их и использовали как «средство зарабатывания денег для себя». Яблонскайте приговорили к 28 месяцам тюрьмы, Ряпшасу дали 15 месяцев.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.