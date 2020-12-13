Депортация

Современное рабство большей частью совершается из корыстных побуждений с целью принуждения к выполнению необходимых для похитителей действий. Нередко, поехав за рубеж в надежде на заработок, жители Литвы из -за незнания языка, социальных особенностей страны попадают в своеобразное рабство даже к своим соотечественникам.
Гражданка Литвы, осужденная за торговлю людьми в Великобритании, будет депортирована на родину. Ей также разрешили воссоединиться с ее малолетней дочерью, сообщает издание Belfast Telegraph.
По данным издания, женщину в 2019 году приговорили к лишению свободы на срок более двух лет. Сообщается, что она держала человека в рабстве в шкафу под лестницей в доме в Великобритании. Вместе с осужденной жила ее дочь.
Судья из отдела по семейным делам лондонского суда постановил, что восьмилетняя девочка, которая временно была передана под опеку муниципального совета, может покинуть Великобританию вместе с матерью. Ожидается, что в Литве социальные работники будут контролировать и поддерживать ее.
Женщина обвинила отца девочки в том, что он подверг ее домашнему насилию. По словам судьи, мужчину также обвинили в преступлениях, связанных с торговлей людьми, его местонахождение в настоящее время не известно.
«Все стороны согласны с тем, что в интересах девочки воссоединиться с матерью и вернуться вместе с ней в Литву, – сообщили в суде.
Судья отметил, что мать признала вину и подтвердила, что она поставила под угрозу дочь своим преступным поведением, будучи вовлеченной в преступление, связанное с торговлей людьми и рабством. Также она признала, что удерживала человека в неволе сначала на чердаке в доме, где проживала девочка, а затем в шкафу под лестницей.
«К чести матери, она приняла это и убедительно продемонстрировала намерение исправить серьезные недостатки как родитель», – считает представитель закона.
По данным литовских СМИ, речь идет о 34-летней Рите Яблонскайте и 31-летнем Робертасе Ряпшасе.
Как писали СМИ, Яблонскайте и Ряпшаса приговорили к тюремному сроку за то, что они обманом привезли двух граждан Литвы — 50-летнего мужчину и 51-летнюю женщину в Великобританию и заставили их жить в ужасных условиях. Они забрали у жертв документы и cбережения, едва кормили их и использовали как «средство зарабатывания денег для себя». Яблонскайте приговорили к 28 месяцам тюрьмы, Ряпшасу дали 15 месяцев.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ