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Депутат предлагает обложить налогами имущество банков

Фото pixabay.com

Представитель входящей в правящую коалицию Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) Сбигнев Единский предлагает обложить налогами имущество банков, уний и прочих кредитных учереждений, превышающее 300 млн евро.

Он предлагает обложить это имущество месячным тарифом в размере 0,03%. Депутат зарегистрировал в сейме соответствующий проект закона.  

Е. Единский утверждает, что государственный бюджет за год мог бы получить около 60 млн евро доходов, за счет которых могли бы финансироваться общественные услуги и прочие обязательства государства. 

Платить налог должны будут коммерческие банки Литвы, филиалы иностранных банков, кредитные унии, компании, выдающие кредиты и прочие кредитные учреждения. В данный момент их имущество не облагается налогом, они платят налог на прибыль. 

Советник президента Гитанаса Науседы Симонас Крепшта сообщил BNS, что активное обложение банков налогами может затруднить приход новых банков и расходится со стремлением унификации налогообложения различных сфер деятельности. 

Ассоциация банков Литвы (АБЛ) и другие критики этого налога утверждают, что по этому причине подорожают банковские услуги, повысятся проценты по кредитам. 

BNS
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