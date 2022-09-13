Депутат Юозапайтис предлагает оставить запрет на все СМИ официальных Москвы и Минска

Такой запрет действовал после вторжения России в Украину и введения чрезвычайного положения на всей территории Литвы. Однако с 16 сентября ограничения будут применяться только на границе, поэтому, по мнению Минкультуры, это откроет дорогу некоторым каналам с развлекательным или подобным контентом, которые напрямую не распространяют кремлевскую и минскую дезинформацию или военную пропаганду.

Консерватор утверждает, что внес эти изменения после консультаций со специалистами Министерства культуры.

По его словам, в ответ на действия России Евросоюз уже принял различные ограничительные меры, в том числе ограничение контента подконтрольных России СМИ.

«Для Литвы, имеющей внешнюю границу как с Россией, так и с Беларусью, крайне важно эффективно защищать общество и информационное пространство от информационных угроз», — отметил Юозапайтис в пресс-релизе.

Предлагается оставить такие изменения в силе до 16 октября 2024 года.

В дополнение к ограничениям, установленным чрезвычайным положением, после того, как весной Сейм принял поправки к Закону об общественной информации, Литовская комиссия по радио и телевидению и Инспекция по журналистской этике получили больше полномочий для реагирования на разжигание войны и на пропаганду.

Со своей стороны, коллеги по фракции Юозапайтиса Лауринас Касчюнас и Андрюс Купчинскас предлагают продлить срок, в течение которого Инспектор по журналистской этике может закрыть доступ к веб-сайтам, разжигающим войну и ненависть. Действующий в настоящее время трехдневный срок политики предлагают продлить до 14 суток путем внесения поправок в Закон об общественной информации.

Чрезвычайное положение было введено на всей территории Литвы 24 февраля, когда Россия начала войну против Украины, и действовало до 29 июня, позже оно было продлено до 15 сентября включительно, действующий в настоящее время правовой режим запрещает, в том числе, ретрансляцию всех телепрограмм, которые прямо или косвенно контролируются государством России и Беларусью.

Правительство предлагает Сейму продлить чрезвычайное положение до середины декабря, но этот режим уже не будет действовать на всей территории страны, как это было до сих пор, а только на границе с Россией и Беларусью. Кроме того, предполагается ограничить въезд россиян в страну. Окончательное решение о продлении чрезвычайного положения должен принять Сейм во вторник.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено