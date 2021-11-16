Депутаты Сейма видят возможности для продолжения и расширение программы выплат за прививки

Литовские парламентарии консерватор Юргита Сейонене и «аграрий» Аурелиюс Вярига положительно оценивают кампанию выплаты 100 евро за вакцинацию от COVID-19 и возможность ее расширения на другие возрастные группы.

«Я помню, что во время обсуждения в комитете по вопросам здравоохранения было сказано, что, если мера сработает, то сейм должен вернуться и расширить эту возрастную группу. Это надо делать, долго немедля», — сказал А.Верга.

Ю. Сейонене согласилась с тем, что эту меру следует расширить.

«Поскольку эта мера уже себя оправдала, принесла эффект, несомненно следует рассмотреть вопрос о расширении этой меры или дополнительные возрастные группы, или продление ее срока действия», – сказала она.

По данным Министерства здравоохранения, с объявлением выплаты в 100 евро за прививку вакцинация выросла примерно на 30 процентов, так что это возымело эффект.

Согласно данным, ранее предоставленным министерством BNS, единовременную выплату в размере 100 евро пока должны получить более 50 тысяч пожилых людей, вакцинированных от COVID-19.

Единовременная выплата в размере 100 евро предоставляется пожилым людям в возрасте 75 лет и старше, которые были вакцинированы двумя дозами с сентября по конец ноября, а также тем, кто получит бустерную дозу к концу марта следующего года.

Нет необходимости подавать заявку на единовременную выплату в размере 100 евро, она будет выплачена автоматически. Пожилые люди получат единовременную выплату вместе с пенсией или другим пособием, выплачиваемым Фондом соцстрахования (Sodra).