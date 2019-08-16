Держим руку на пульсе

Фото автора Мария Коркут

🔊 Воспроизвести

Висагинское отделение Литовского Красного Креста – единственная в Литве профессиональная команда добровольцев по чрезвычайным ситуациям.

Красный Крест Литвы – общественная организация, принадлежащая Международному движению Красного Креста, в этом году отмечает свой столетний юбилей. По этому случаю в стране проводятся разнообразные информационные мероприятия с целью рассказать обществу о деятельности добровольческой организации. Не исключение и Висагинское отделение литовского Красного Креста, которому нынче исполнилось 25 лет. Все эти годы его бессменным руководителем является Мария Коркут.

В настоящее время в республиканском объединении в рамках оптимизации закрываются те отделения, где нет активной деятельности. Но Висагинскому Красному Кресту «сокращения» точно не страшны, поскольку работа организации настолько активна, что она по праву считается одной из самых результативных в Литве. И, конечно же, будущее организации, целиком и полностью построенной на работе добровольцев, зависит прежде всего от энергичности и заинтересованности ее сотрудников.

«Добровольная помощь человечеству… Что это — хобби или призвание?» – такой вопрос крутился у меня в голове, когда я шла на встречу с Марией Коркут. Однако задать его мне не пришлось. Во время беседы все и так стало понятно: это ее и хобби, и призвание. В течение четверти века возглавляющая организацию висагинка сплотила добровольцев и практически с нуля создала отделение, успехи которого известны далеко за пределами страны.

«В октябре прошлого года исполнилось 25 лет с момента начала моей работы в Красном Кресте. Начинала с поиска помещения, привлечения волонтеров, участия в проектной деятельности. Кажется, это было совсем недавно…» – делится воспоминаниями М. Коркут. По ее словам, в то время добровольцев найти было намного легче, чем сейчас – люди самого разного возраста с удовольствием откликались на идею помогать ближним. Многие из них работают в организации и по сей день.

Задачей отделения, как и в целом всего международного движения Красный Крест, является помощь нуждающимся. Поддержка прежде всего необходима людям пожилого возраста, поэтому практически все проекты и работа волонтеров заключаются в помощи старикам. Оставшиеся без опеки близких, беспомощные и одинокие бабушки и дедушки рады даже не столько помощи по хозяйству, сколько простому человеческому общению. В настоящее время одно из наиболее активных направлений деятельности — оказание услуг общения и сопровождения престарелым, одиноким людям в рамках проекта «Теплое посещение», в который вовлечены 12 человек, нуждающихся в подобной помощи.

Однако главной гордостью отделения (и лично его руководителя) является команда из двадцати спасателей, имеющая уже десятилетний опыт работы. Висагинское отделение – единственное в Литве, где существует группа профессионально подготовленных добровольцев для действий в экстремальных ситуациях. Члены этой группы – жители города, занятые в разных сферах деятельности, прошедшие многолетнюю теоретическую подготовку и постоянно совершенствующие практические навыки оказания первой медицинской, психологической и социальной помощи. Практическая подготовка команды экстренного реагирования осуществляется во время специально организованных постановочных учений, а также во время практических занятий в помещении отделения, которые проводятся практически еженедельно.

«Литва – страна, можно сказать, стабильная в плане ЧП, ни землетрясений, ни наводнений больших не случается. И тем не менее, нужно быть готовыми ко всему, потому что если случится что-то экстремальное, то будет уже поздно. Поэтому мы постоянно стараемся держать руку на пульсе, чтобы быть готовыми к любому ЧП в любой момент», – говорит М. Коркут.

Возраст членов команды экстренного реагирования – от 35 до 45 лет. По словам моей собеседницы, очень важно, чтобы люди в этой группе были физически и эмоционально сильные, поэтому и возраст участников – средний. Команда активно работает и в обычное, мирное время как отряд поиска и спасения людей, а также на различных массовых мероприятиях, дежуря в качестве бригады по оказанию разноплановой первой помощи. «Физически и психологически бывает сложно, – говорит Коркут, — когда выходим на поиск пропавших людей. Мы вместе с другими службами ищем без вести пропавшего человека иногда по 8-10 часов в течение нескольких дней. Для этого надо быть по-настоящему выносливым и продолжать искать даже тогда, когда надежды практически нет. Опыт показывает, что упорные поиски всегда дают результат – человек находится. И счастье, если – живым!»

В начале октября в Литве пройдут масштабные учения на государственном уровне, в которых будут задействованы все службы спасения. Участие в учениях примет и висагинская команда экстренного реагирования. Тема учений – техногенная авария на БелАЭС, которая строится в Островце в 50 км от Вильнюса и менее чем в 30 км от границы Литвы. По сценарию предполагаются радиоактивная утечка, как следствие — загрязнение территории и спасение пострадавших. «Нашей «рабочей точкой» будут приграничные районы возле города Зарасай. 2 октября мы должны будем оказывать психосоциальную помощь населению. По опыту прошлых учений, в которых нам приходилось участвовать и которых уже было немало, можно сказать, что команда очень хорошо справляется с поставленными задачами, совершенствуя навыки работы в экстремальных условиях», – не без гордости говорит руководитель Висагинского Красного Креста.

Гордиться действительно есть чем: высокую оценку деятельности членов единственной в Литве команды экстренного реагирования дал норвежский Красный Крест – один из лучших в Европе, который в течение 8 лет с момента создания группы курировал и оказывал всяческую поддержку — помогал, обучал и обеспечивал всеми необходимыми для работы материалами и оборудованием. 4 года назад и по сей день с висагинским отделением сотрудничает немецкий Красный Крест – команда добровольцев из города Вольфсбург. В рамках сотрудничества международные партнеры и обучают, и оценивают, 1-2 раза в течение года приезжая в Висагинас. Последний визит немецких коллег состоялся в июле этого года. Гости провели двухдневный тренинг для добровольцев, работающих с одинокими пожилыми людьми на дому и доставили в Висагинас оборудование и материалы, необходимые для оказания экстренной социальной помощи. «В случае ЧП мы сможем в течение 3-4 суток предоставить крышу над головой и питание 300 пострадавшим. Немецкие коллеги привезли нам большую палатку, кровати, подушки, одеяла, полностью оборудованную полевую кухню», – рассказывает М. Коркут.

Активно обмен опытом ведется и с белорусским Красным Крестом – с представителями Витебского и Минского отделений.

Наряду с этим сотрудники и добровольцы Висагинского Красного Креста занимаются выдачей продуктов из фонда помощи малоимущим, участвуют в различных социальных проектах в качестве заявителей или партнеров.

По словам Марии Коркут, очень ощущается нехватка добровольцев, особенно более молодого возраста. Поэтому, используя любую возможность и особенно то, что 2019 год для организации юбилейный, ее сотрудники стараются как можно полнее рассказать о своей деятельности.

«В течение всего юбилейного года мы организуем информационные и иные мероприятия, встречаемся с местными и зарубежными коллегами, пропагандируем добровольческое движение. И всегда рады новым добровольцам», – подвела итог беседе руководитель Висагинского Красного Креста.

Алена ЧЕРКАСОВА, Висагинас

Справка «ЛК»

В созданное в Литве после Первой мировой войны содружество входило 144 человека. Среди них были известные политики и общественные деятели, врачи, которые понимали всю важность деятельности Красного Креста в трудное послевоенное время. Первые школы, которые готовили медсестер в Литве, были школами Красного Креста. Так, в больнице Красного Креста в Каунасе готовили медсестер и акушерок. Эта больница также стала и первой базой по обучению литовских врачей.

Если в начале ХХ века литовский Красный Крест был малочисленной организацией, то к середине 30-х годов у него уже были свои больницы. За собственные средства Красный Крест построил одну больницу в Каунасе, другую в Паневежисе. Российский Красный Крест официально передал литовскому Красному Кресту двухэтажную больницу в Каунасе, а первый председатель содружества доктор Рокас Шлюпас за свои личные средства достроил в ней третий этаж. В этих трех больницах проводили лечение раненых.

Затем была построена большая больница Красного Креста в Клайпеде, а также туберкулезный санаторий в Каунасе в Панямуне, здесь же начали строить первую клиническую больницу по планам Красного Креста, появилось ортопедическое предприятие. Весь курорт Бирштонас был построен за средства Красного Креста, включая санаторий и грязелечебницы. Даже знаменитые «Витаутас» и «Бируте» – это тоже минеральные воды Красного Креста. Чуть позже, перед Второй мировой войной, польский Красный Крест отдал больницу в центре Вильнюса, а на столичной улице Диджейи, 24, у организации была своя аптека.

Поэтому можно смело говорить, что основоположником литовского здравоохранения являлось содружество Красного Креста.

После Второй мировой войны литовский Красный Крест стал членом общества Красного Креста и Красного Полумесяца Советского Союза, а все его имущество, включая здания и участки, было национализировано. Больницы и санатории не прекратили работы, просто они уже принадлежали органам власти на местах или министерствам.

В 1990 году литовский Красный Крест вновь стал самостоятельной организацией, которой вернули все права и обязанности, принадлежавшие ей до Второй мировой войны.

Последние новости