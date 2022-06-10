Десоветизация общественных пространств

«Наше государство вот уже 34 года свободно и независимо, а в названиях городских площадей, улиц, скверов мы все еще видим уцелевшие символы тоталитарных режимов, являющиеся определенными пропагандистскими кнопками. Мы видим, как путинский режим сегодня использует их в Украине и в других странах мира», — заявила на пресс-конференции консерватор Пауле Кузмицкене, одна из инициаторов проекта, председатель Комиссии Сейма по борьбе за свободу и исторической памяти государства.

По ее словам, такие остатки тоталитарных режимов искажают историю Литвы, драму двух оккупаций.

«Этот закон касается не только очищения пространства, можно сказать, что он касается очищения голов. Нам действительно нужно не только изменить вывеску или убрать памятник, нам нужно больше рассказывать о том, что с нами произошло, какую историю мы пережили, и больше говорить о преступлениях, совершенных тоталитарными режимами», — сказала П. Кузьмицкене.

Десоветизация за полтора года

По мнению авторов проекта, после начала войны в Украине дискуссия о сносе советских памятников и изменении названий улиц вернулась в публичное пространство Литвы, но из-за сложного правового регулирования демонтировать некоторые советские реликты сложно.

Согласно проекту закона, будет запрещено пропагандировать тоталитарные, авторитарные режимы и их идеологии на общественных объектах, увековечивая или изображая их в любой форме.

Будет запрещено увековечение символов таких режимов, сведений о них, связанных с ними лицах, организациях, событиях, датах.

В проекте предусмотрено, что будет невозможно увековечение и изображение личностей, активно участвовавших в оккупационных политических, военных и репрессивных структурах, организаций, событий или дат, связанных с советской оккупацией Литвы в 1940–1941 и 1944–1990 гг., а также нацистской оккупации 1941–1944 гг.

Этот запрет коснется памятников, скульптур, мемориальных досок, названий улиц, площадей, скверов, парков и тому подобного.

Появится серая зона

Старший историк Литовского центра исследований геноцида и сопротивления Мингайле Юркуте отметила, что в ходе реализации закона возникнут вопросы о названиях и фамилиях, которые можно оценивать по-разному.

«Работая с объектами наследия, я не сомневаюсь, что появится огромная серая зона, связанная с именами деятелей культуры, когда некоторые из них окажутся на грани. Это слой наследия, радиоактивный, сильнодействующий, но абсолютно невидимый для большинства. Эти объекты не считаются опасными и не несут бремени тоталитарных режимов — я имею в виду улицы Мелиораторов, Строителей, но это такое же наследие, спланированное, распространенное и утвердившееся», — утверждает историк.

По ее словам, такие топонимы свидетельствуют об уничтожении старого общества и создании нового, искусственного, более управляемого общества.

Согласно проекту, решение о признании общественных объектов пропагандирующими тоталитарные, авторитарные режимы и их идеологию будет принимать директор Литовского центра исследования геноцида и сопротивления. Материалы по конкретным объектам ему будут предоставлять муниципальные учреждения, а выводы будет готовить специальная межведомственная комиссия, образуемая постановлением Сейма.

«Муниципалитеты должны будут просмотреть, просканировать свои пространства, улицы и в течение установленного периода времени составить список, что именно, по их мнению, вызывает сомнения. Далее со списком или отдельными наименованиями будет нужно связаться с комиссией, которая рассмотрит вопросы и даст ответы», — сказала П. Кузмицкене.

Предусматривается, что при принятии решения об объектах, расположенных на территориях общественного пользования, кладбищ и территорий захоронений, потребуется мнение Министерства обороны, Министерства иностранных дел и Департамента культурного наследия, а если общественные объекты связаны с деятельностью религиозных общин и объединений – мнение Министерства юстиции.

После получения решения директора Центра геноцида о том, что тот или иной объект не соответствует требованиям данного закона, собственник обязан ликвидировать или заменить его не позднее чем в трехмесячный срок.

«Сканирование пространств и работа комиссии, чтобы понять, что и сколько у нас есть, займет год-полтора. Это делается для того, чтобы очищение было не декларативным, а реальным», — заявила депутат Сейма.

Список улиц — большой

Мэр Расейнского района Андрюс Баутронис, принявший участие в пресс-конференции в Вильнюсе, утверждает, что такой закон давно нужен — муниципалитеты больше не будут по своему усмотрению принимать решения по столь деликатному и важному вопросу.

«Очень хорошо, что для самоуправлений появится закон, который будет описывать определенные функции и их реализацию», — сказал он.

По мнению А. Баутрониса, несмотря на то что общественное мнение о советской символике уже меняется, нам все же приходится сталкиваться с мнением, что уничтожается история. Особенно это проявилось при недавнем сносе памятников красноармейцам.

«В публичном пространстве я вижу, что, когда мы в Расейняй прощаемся с болванами, появляется один-другой, говорящий, что мы уничтожаем историю Литвы. Я им ясно дал понять: если вы хотите такой памятник, мы можем вам его подарить. Мы в муниципалитете ждем запросов от тех, кто хочет установить эти памятники у себя во дворе, в закрытом пространстве, и сможет наслаждаться. Пока никто не появился», — сказал мэр.

Расейнский мэр уже обсудил со старостами, что нужно будет делать, когда примут закон о десоветизации.

«Мы проведем инвентаризацию, название каких улиц возможно будет изменить. В Расейнском районе есть улицы Пятраса Цвирки, Людаса Гиры, Саломеи Нерис, Пионеров, Мелиораторов, Космонавтов», — перечислил названия мэр.

Он напомнил, что следует оценивать и названия учебных заведений, так как некоторые из них «носят имена лидеров Коммунистической партии Литвы».

Каждый случай в контексте ситуации

По словам П. Кузмицкене, решения будут приниматься по каждому конкретному обращению, решено не составлять общий список имен и фамилий, которые будут запрещены законом в общественных местах.

«Каждый случай нужно рассматривать и анализировать в контексте всей ситуации», — сказала она.

Однако и мэр А. Баутронис, и Дайнюс Жалимас, профессор права и бывший председатель Конституционного суда, заявили, что необходима общая практика.

«Возможно, в некоторых случаях стоит рассмотреть общенациональную практику. Я понимаю, что название улицы Пионеров имеет более широкое значение — тот, кто сделал что-то первым, но есть определенные вещи, особенно касающиеся личностей, где, я думаю, должен быть национальный подход и не должно быть такого, чтобы в разных самоуправлениях трактовали по-разному», — заявил Д. Жалимас.

По словам М. Юркуте, несмотря на то что законопроект этого не предусматривает, также было бы важно к обсуждению об использовании общественных пространств привлечь местных жителей.

«Мне кажется, что, принимая решение о названиях, очень важно участие местного сообщества», — сказала она.

Предусмотрены исключения

Вышеупомянутые запреты не распространяются на музеи, архивы, библиотеки, организующие выставки, информирующие общественность о тоталитарных и авторитарных режимах, их последствиях, использующие такие объекты в качестве информации в образовательных, научных, профессиональных художественных и коллекционных целях.

Согласно проекту, если будет принято решение о том, что общественный объект не нужно демонтировать, он может быть использован, если будет сопровождаться объективной информацией.

Предлагается, чтобы закон вступил в силу с 1 ноября текущего года.

В настоящее время в Литве предусмотрена лишь административная ответственность за демонстрацию, распространение и пропаганду некоторых символов тоталитарных и авторитарных режимов.

Тем временем

Демонтированные памятники — в Музей советских скульптур

Недавно демонтированные в различных муниципалитетах Литвы памятники советским воинам должны быть переданы Музею советских скульптур — Grūto parkas.

Рекомендация была представлена ​​муниципалитетам Департаментом культурного наследия (ДКН), сообщило ​​Министерство культуры.

ДКН предлагает, чтобы при подготовке к демонтажу памятников муниципальным администрациям сначала рекомендовалось оценить, могут ли они быть приняты на хранение или экспонироваться в муниципальных музеях или других специально отведенных для этого местах.

Если в самоуправлении нет таких возможностей, рекомендуется сдать демонтированные памятники музею Grūto parkas.

Некоторые муниципалитеты уже сделали это по собственной инициативе.

Главный специалист отдела культуры и спорта Варенского самоуправления Саулюс Короцеюс сообщил BNS, что скульптура красноармейца, стоявшая в Меркине, была сразу же доставлена в Грутский парк.

«Поскольку он не был зарегистрирован у нас ни как памятник, ни как муниципальная собственность, мы просто демонтировали его и сразу отвезли в Grūto parkas. Они сами участвовали в процессе демонтажа, он немного был поврежден при перевозке. Нам сказали: возьмем, если привезете. Мы в тот же день и отвезли», — сказал С. Короцеюс.

По его словам, руководство Grūto parkas упомянуло, что с удовольствием примет и другие скульптуры.

«Насколько я знаю, по крайней мере, на данный момент, позиция Grūto parkas заключается в том, что они примут эти памятники», – сказал он.

Парк-музей Grūto parkas, находящийся недалеко от Друскининкай, был создан в 2001 году для экспонирования памятников, символов и знаков советского периода. Он был создан общественным учреждением Hesonos klubas.

В рекомендациях ДКН также указывается, кто должен принимать решения об охране таких памятников.

Около 25 муниципалитетов обратились в ДКН с просьбой о пересмотре правового статуса 65 памятников на их территории с целью их переноса.

Памятники советским воинам демонтированы в Каунасе, Кедайняй, в Варенском районе, в Паланге, Мариямполе, Расейняй и некоторых других самоуправлениях.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ