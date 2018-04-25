Десятки людей возле посольства Китая выразили солидарность с Тибетом

Фото BFL/Paulius Peleckis

Во вторник десятки людей возле посольства Китая в Вильнюсе выразили солидарность с тибетцами и призвали литовцев не забывать о борьбе за свободу.

В акции протеста приняло участие около двадцати человек, которые пришли с флагами Тибета. Они осудили агрессию коммунистического Китая в Тибете и потребовали привлечь внимание к постоянным нарушениям прав человека правительством Китая.

Участники акции напомнили и о телеграмме Далай-ламы XIV Литве, которой он 3 апреля 1990 года поздравил литовцев с восстановлением независимости и выразил поддержку.

Один из участников акции протеста, председатель Группы солидарности с тибетцами в сейме Литвы, консерватор Андрюс Навицкас сказал BNS, что в Литве недостает политической воли бороться за свободу Тибета, но её следует воспитывать и ситуация меняется.