Десятки людей возле посольства Китая выразили солидарность с Тибетом

Во вторник десятки людей возле посольства Китая в Вильнюсе выразили солидарность с тибетцами и призвали литовцев не забывать о борьбе за свободу.
В акции протеста приняло участие около двадцати человек, которые пришли с флагами Тибета. Они осудили агрессию коммунистического Китая в Тибете и потребовали привлечь внимание к постоянным нарушениям прав человека правительством Китая.
Участники акции напомнили и о телеграмме Далай-ламы XIV Литве, которой он 3 апреля 1990 года поздравил литовцев с восстановлением независимости и выразил поддержку.
Один из участников акции протеста, председатель Группы солидарности с тибетцами в сейме Литвы, консерватор Андрюс Навицкас сказал BNS, что в Литве недостает политической воли бороться за свободу Тибета, но её следует воспитывать и ситуация меняется.
По словам участников протеста, Литве следует выбрать, какой лагерь она представляет – свободы или тоталитаризма.
10 марта отмечается день Тибетского восстания, которое произошло в 1959 году.
Тибет утратил автономию от Китая в 1951 году, когда Китай ввел войска на эту объявившую о независимости территорию.
Литва официально считает Тибет частью Китая, однако вместе с другими странами Евросоюза высказывается за мирное урегулирование отношений между властями Китая и тибетцами.
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