Десятки верблюдов дисквалифицировали на конкурсе красоты из-за ботокса

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В Саудовской Аравии организаторы конкурса красоты среди верблюдов дисквалифицировали более 40 животных из-за инъекций ботокса. Об этом накануне сообщило Euronews со ссылкой на Saudi Press Agency.

Речь идет о ежегодном фестивале имени короля Абдул-Азиза с призовым фондом около 66 млн долларов. Заводчики верблюдов борются за звание самых красивых животных.

Жюри оценивает верблюдов по форме головы, шеи, холма, одежде и позированию. При этом запрещены ботокс, подтяжки и другие косметические операции.