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Спорт

Дети и подростки Литвы смогут сыграть в кибер-футбол со всем миром

Юные любители футбола Литвы приглашаются к участию в международной онлайн-игре Football for Friendship World. Выпуск этой новой многопользовательской игры в жанре футбольного симулятора состоится 10 декабря 2020 года и будет приурочен к празднованию Всемирного дня футбола.

Пользователи онлайн-игры Football for Friendship World смогут участвовать в футбольных матчах в реальном времени с игроками со всего мира, создавать международные сборные и в качестве тренера управлять их карьерой, становиться фанатом и болеть на трибунах за команды друзей.

Слоган игры Football for Friendship World – «Объединяя друзей, объединяем мир!».

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Разработчиком игры Football for Friendship World стала международная команда DataArt. Игра будет доступна на платформах MS Windows, Apple MacOS, Android, iOS. Ссылка на сайт: Download Game | F4F (footballforfriendship.com) .

Среди первых зарегистрированных пользователей будет разыграно 100 уникальных комплектов футбольной формы и атрибутики от Международной детской социальной программы «Футбол для дружбы» и Российского футбольного союза. Комплекты победителям будут доставлены в любую точку мира.

Международная программа «Футбол для дружбы» присутствует в 211 странах и регионах мира. В этом году все мероприятия восьмого сезона программы переведены в онлайн формат. С 27 ноября по 9 декабря на онлайн-платформе Football for Friendship Digital прошел Всемирный онлайн-чемпионат по «Футболу для дружбы», в котором приняли участие мальчики и девочки 10–14 лет из более чем 100 стран мира, в том числе два игрока – из Литвы. Начиная с 10 декабря, играть в кибер-футбол, загрузив себе онлайн-игру Football for Friendship World, может любой желающий.

Справка о программе

Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» реализуется с 2013 года. За прошедшие семь сезонов программа охватила 211 стран и регионов, объединила более 6 тысяч участников и приобрела свыше 5 миллионов сторонников.

Участники программы – Юные футболисты и Юные журналисты – мальчики и девочки 12 лет, в том числе с инвалидностью. Представляя разные страны и культуры, Юные футболисты объединяются в смешанные сборные и своим примером показывают, что национальность, пол и физические возможности не являются барьером для игры в одной команде. Юные журналисты освещают события программы в Международном детском пресс-центре. Все участники получают статус Юных послов и по возвращению домой продолжают делиться опытом, полученным на «Футболе для дружбы» и продвигать общечеловеческие ценности — дружбу, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победу, традиции и честь.

«Футбол для дружбы» поддерживают УЕФА, ФИФА, футбольные федерации и ведущие футбольные клубы мира, международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены, политики, деятели искусства. Проект удостоен множества международных и национальных наград в области социальной ответственности, спорта и коммуникаций, включая мировой рекорд за самую многонациональную футбольную тренировку в истории.

В 2020 году «Футбол для дружбы» проходит в онлайн-формате. Специальная цифровая платформа объединит более 10 тысяч игроков всех возрастов и станет базой для международных детских соревнований, а также игровой площадкой, где любой желающий сможет потренироваться, объединиться в смешанные международные сборные и сыграть в любимую игру в формате «Футбола для дружбы» не выходя из дома.

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