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Дети из литовских детских домов приехали на Рождество в Польшу

  • Ассоциативное /Фото pixabay.com

Более 80 детей польского происхождения из литовских детских домов приехали в Гданьск. Следующие две недели они проведут в польской семье, сообщает Польское радио.

Председатель Фонда «Сердце детям» Сильвия Карловская в 26-й раз помогает детям польского происхождения приехать в Польшу на Рождество. В субботу польские семьи забрали детей из штаб-квартиры «Солидарности» в Гданьске.

«Я всегда стараюсь найти семьи, которые захотят принять этих детей. Прежде всего, для меня важно, чтобы дети увидели нормальный дом, потому что они из детских домов, они немного специфические. Я хочу, чтобы они увидели, как живут люди в нормальной семье. Может, им что-то запомнится, они будут к этому стремиться, а не к тому, что видят в детских домах», — сказала Сильвия Карловская.

«В Польшу я приезжаю к семье как будто это и есть мои родные. Я чувствую себя здесь как дома. Я могу чему-то научиться. Мне просто нравится в Польше, потому что здесь хорошо», — сказал подросток Артем, который проведет две следующих недели в Быдгоще.

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