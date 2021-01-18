Дети из малообеспеченных семей смогут вернуться в школу

Министерство науки, образования и спорта Литвы сообщает, что в школы могут вернуться дети из малоимущих семей, где родителям не хватает социальных навыков или мотивации создать для детей необходимые условия для учебы.

Дети и дальше будут учиться удаленно, но в помещениях школ. Администрации самоуправлений должны обеспечить таким детям условия для удаленного обучения, присмотр за ними и питание в образовательных учреждениях.

По словам вице-министра, о персонале, который будет присматривать за детьми, должно позаботиться самоуправление, а учителя и дальше будут работать удаленно.

По данным министерства, 25 тыс. учеников нуждаются в помощи: в дополнительных консультациях, в обеспечении компьютерной техникой и интернетом, в укреплении мотивации. Примерно половина этих детей обеспечены бесплатным питанием, а их семьи получают социальную помощь.

Председатель Литовского профсоюза работников системы образования и науки Эгидиюс Милешинас сказал, что некоторые самоуправления уже сейчас разрешают детям учиться в дневных центрах.

Он призвал правительство организовать вакцинацию учителей от коронавируса, чтобы можно было вернуться к нормальному обучению.

Информация ЛК по сообщению BNS