Детям, которые испытывают трудности во время дистанционного обучения, с этого четверга или следующего понедельника должна быть предоставлена возможность удаленно учиться в самих школах, заявил в понедельник заместитель министра образования.
По словам Рамунаса Скауджюса, решение по этому вопросу должно принять правительство.
«По нашим данным, это может быть осуществлено с четверга, самый поздний срок — с 25 января», – сказал вице-министр в интервью LRT.
Министерство науки, образования и спорта Литвы сообщает, что в школы могут вернуться дети из малоимущих семей, где родителям не хватает социальных навыков или мотивации создать для детей необходимые условия для учебы.
Дети и дальше будут учиться удаленно, но в помещениях школ. Администрации самоуправлений должны обеспечить таким детям условия для удаленного обучения, присмотр за ними и питание в образовательных учреждениях.
По словам вице-министра, о персонале, который будет присматривать за детьми, должно позаботиться самоуправление, а учителя и дальше будут работать удаленно.
По данным министерства, 25 тыс. учеников нуждаются в помощи: в дополнительных консультациях, в обеспечении компьютерной техникой и интернетом, в укреплении мотивации. Примерно половина этих детей обеспечены бесплатным питанием, а их семьи получают социальную помощь.
Председатель Литовского профсоюза работников системы образования и науки Эгидиюс Милешинас сказал, что некоторые самоуправления уже сейчас разрешают детям учиться в дневных центрах.
Он призвал правительство организовать вакцинацию учителей от коронавируса, чтобы можно было вернуться к нормальному обучению.
Информация ЛК по сообщению BNS
“Дети из малообеспеченных семей смогут вернуться в школу”
Да всем детям надо вернуться в школу, надо думать о новом поколении, образованности наших детей, о будущем страны! Или необразованным быдлом легче управлять?похоже этого и хочет наше правительство!