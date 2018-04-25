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Общество

Дети, растущие в семьях алкоголиков, лишены детства

Фото pixabay.com

В Литве каждый второй ребенок сталкивался с трудностями из-за чрезмерного употребления взрослыми алкоголя в семье. Об этом рассказали на пресс-конференции «Выросшие дети алкоголиков» в Сейме. Мероприятие приурочили к проводимой в Литве в шестой раз «Неделе детей алкоголиков».

Исполняющая обязанности главы Департамента по контролю над наркотиками, табаком и алкоголем  Гражина Белян отметила, что употребление алкоголя является серьезной медицинской и социальной проблемой.

«Каждый второй ребенок в Литве испытывал трудности, связанные с употреблением алкоголя в семье. Около 44 процентов детей утверждали, что один из родителей злоупотребляет, 30 процентов детей пытались убедить родителей не пить», — сказала она.

Согласно статистике, девять из десяти детей, находящихся в приютах, забрали из семей, употребляющих алкоголь. Дети, воспитанные в таких семьях, в три раза чаще совершают самоубийства, в пять раз чаще страдают расстройствами пищевого поведения и в четыре раза чаще сами начинают употреблять алкоголь.

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По словам специалистов, мир детей алкоголиков состоит из нескольких ключевых моментов: стыд, потому что им больно говорить об этом на публике; вина, потому что они чувствуют вину из-за происходящего; страх за себя и своих родителей.

Кроме того, дети, растущие в семьях алкоголиков, лишены детства, им приходится рано становиться взрослыми. Отмечается, что в Литве созданы специальные клубы для детей алкоголиков.

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ

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