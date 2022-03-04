Дети старше 12 лет смогут привиться бустерной дозой вакцины Pfizer

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Дети старше 12 лет с пятницы могут привиться бустерной дозой вакцины производителя Pfizer и BioNTech, сообщил Минздрав.

Кроме того, для первой вакцинации детей с шести лет может использоваться и вакцина производителя Moderna, только в половинной дозе, дважды с перерывом в 28 дней.

Такое решение министерство приняло с учетом новых рекомендаций Европейского агентства лекарственных средств.

До этого бустерную дозу вакцины в Литве могли получить жители с 18 лет.

Дети старше 12 лет смогут получить бустерную дозу по прошествии трех месяцев после полной вакцинации.

Между тем дети младше этого возраста могли получить прививку только вакциной Pfizer, она может назначаться детям с пяти лет.

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