Детсад: в ожидании места

Самая большая очередь – среди детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Здесь ожидающих около 2 тысяч. Почти 400 из них посещают частные детсады, а почти у 250 детей ни один из родителей не задекларировал свое место жительства в Вильнюсе. Напомним, что это является одним из самых важных критериев при приеме в детсад.

В настоящий момент столичное самоуправление заканчивает работы над проектированием двух детсадов в Пилайте. Совсем скоро будет объявлен конкурс на поиск подрядчика. Согласно планам, новые детсады откроются уже в 2023 году. Также в планах – аренда помещений для восьми детских групп, что позволит уже в 2022 году принять дополнительно 160 детей.

Увеличение количества детсадов планируется и в Перкункемисе. Новое учреждение на 250 детей, которое планируется открыть в начале следующего года, строится также в микрорайоне Байорай. Планируется увеличить и количество мест в детском саду в Вяркяй.

Согласно действующему порядку, в Вильнюсе родители могут подавать заявление о приеме сразу в несколько детсадов. Если нет мест в ближайшем, предлагают отдать детей в детские сады, что подальше. Помимо этого, самоуправление ежемесячно выделяет по 100 евро тем родителям, которые отправляют своих детей в частные детсады.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt