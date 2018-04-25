Детская ночь в музее МО

Фото BFL/Греты Скарайтене

Музей MO предлагает детям незабываемое приключение – ночной детский лагерь в музее. Мероприятие начнется 25 октября вечером, после закрытия музея. Принять участие в ночном лагере могут дети 9–12 лет.

Популярность летних лагерей побудила представителей музея предоставить детям возможность взглянуть на экспозицию под другим углом. Представители музея сказали, что хотят дать больше возможности говорить и рассказывать о мире, приобрести опыт личного общения с искусством. «Участники ночного лагеря будут исследовать музей так, как раньше не могли себе позволить, после его закрытия — ночью. Это может стать опытом, который запомнится на всю жизнь», – рассказала Милда Иванаускене, директор музея MO. Участники лагеря будут сами делать футболки, рисовать персонажей выставок, сыграют в спектакле и напишут рассказ «Путешествие по музею». Подобные лагеря пользуются популярностью за границей — в США, Лондоне и других странах мира.