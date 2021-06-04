Детские сады в летний период

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Группы в детских садах летом можно объединять. Такое решение подписал глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис. Изменение порядка имеет особое значение для детских садов в летний период, когда сады посещают меньше детей и начинается сезон отпусков.

Если работников в детском саду достаточно, то дети должны посещать свои группы, сказано в сообщении. Группы должны работать так, чтобы дети из разных групп не контактировали. Новые группы должны объединять не меньше чем на две недели. Воспитатели в течение дня могут работать только в одной группе. Последнее правило не распространяется на привитых или переболевших COVID-19 воспитателей.