Детский книжный клуб РДТЛ: планы на январь

Фото РДТЛ

В ноябре успешно стартовал Детский книжный клуб в Русском драматическом театре Литвы (РДТЛ) и подарил отличное настроение, позитивно настроив участников встречи – детей и модератора клуба Ольгу Велавичюте.

По словам модератора, впервые встретившиеся 11 и 12-летние дети сначала чувствовали себя несмело, смотрели друг на друга, но позже преодолели робость и стали проявлять большую заинтересованность. На первой встрече говорили об Уильяме Шекспире и его значении в истории театра, читали короткий рассказ «Шекспиру и не снилось», а дети живо реагировали и очень интересно интерпретировали эту тему.

«Позже была моя любимая часть встречи, когда сами дети рекомендуют что-нибудь почитать, вместе раскрывая свои любимые темы. И тут мы почти забыли о времени. Восхищаюсь юными читателями, которые читают столько интересного и так щедро готовы этим поделиться!», – пишет на своей странице в Facebook филолог, книжный обозреватель О. Велавичюте.

«Дети в возрасте 11-12 лет начинают уделять внимание своему окружению и часто отстраняются от литературы, даже прекращают читать до каких 15-16 лет, когда многие снова возвращаются к чтению», – говорит О. Велавичюте, отлично разбирающаяся в психологии детей разного возраста.

Следующие встречи Детского книжного клуба запланированы на 16 января в 13 часов в Малом зале РДТЛ. «Если бы вы знали, как приятно сидеть на мягких подушках в этом уютном зале! Мне кажется, что это пространство – залог любой идеи и чуда», – говорит модератор.

В декабре участники книжного клуба отправлялись в путешествие по ледяным просторам скандинавской мифологии в сопровождении британского сказочника и фантазера Нила Геймана. Зима, скандинавские боги, норвежский мальчик Одд, отвага и решительность, забота и сопереживание, свойственные этому автору ирония и свобода – обо всем об этом предлагалось прочитать в книге Н. Геймана «Одд и Ледяные великаны» перед встречей клуба. Если детям не удалось ознакомиться с этой книгой, то в клубе были прочитаны отрывки из нее, и скучно никому не было.

На январской встрече будет представлен сборник рассказов для подростков «Полное погружение», написанный современными писателями и изданный в 2021 году.

Модератор подчеркивает, что Детский книжный клуб предназначен специально для детей 11-12 лет, детям младшего возраста может быть сложно принимать участие в дискуссии. Приглашаем всех заинтересованных участников в возрасте 11-12 лет провести содержательный и интересный воскресный день в Детском книжном клубе РДТЛ!

Информация РДТЛ