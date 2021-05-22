Детский конкурс пройдет 19 декабря в столице Франции на площадке филармонии Музыкальная Сена.
Международный песенный конкурс Детское Евровидение-2021 пройдет в Париже в декабре. Об этом в четверг, 20 мая, сообщила пресс-служба Европейского вещательного союза, организаторов музыкального конкурса.
Конкурс, который пройдет 19 декабря на площадке филармонии Музыкальная Сена, будет транслировать официальный телеканал страны France.
Напомним, в прошлом году финал Детского Евровидения прошел в Варшаве в формате телемоста.
Как известно, сегодня вечером в Роттердаме состоится финал Евровидения-2021.
Представители Литвы – группа The Roop с песней Discoteque в субботу в финале конкурса «Евровидения» выступят восемнадцатыми. The Roop будет соперничать с представителями 25 стран. Литва – единственная из Балтийских стран прошла в финал 65-ого конкурса «Евровидения».korrespondent.net