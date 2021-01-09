Девять пограничников Литвы начинают службу в Европейских погрансилах

С понедельника девять пограничников приступают к двухгодичной службе в составе Европейских сил пограничной и береговой охраны, сообщила Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ).
С четверга они присоединяться к сотрудникам Отдела спецназначения, которые работают на границах Болгарии, Румынии, Греции, Польши, Италии, Албании и Хорватии.
За два года их командировки место их службы может меняться согласно оперативным потребностям, которые будет устанавливать Европейское агентство пограничной и береговой охраны FRONTEX.
По сообщению СОГГЛ, должностные лица будут выполнять задачи в рамках полномочий, которые связаны с контролем границ, то есть проверки при их пересечении, наблюдение за границей. Будут задачи, связанные с возвращением незаконных мигрантов.
Среди девяти литовских пограничников четверо являются сотрудниками пограничной охраны, трое — эксперты по документам высокого уровня, по одному специалисту в сфере информации и опроса.
СОГГЛ будет делегировать своих сотрудников в Европейские силы пограничной и береговой охраны до 2027 года и позднее. В этом году в целом их будет десять, в 2022 году – 13, в 2027 году – 39.