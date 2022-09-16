Девять стран ЕС перестали принимать документы на визы от российских туристов

«Больше не принимают документы от туристов Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды», — отмечается в сообщении.

При этом некоторые страны продолжают выдавать визы россиянам. Как отмечают туроператоры, к списку лояльных стран ЕС, которые до настоящего момента оформляли и продолжают принимать документы на визы под туристические поездки, относятся Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия и Кипр (национальная виза, не шенген).

Однако, по информации участников рынка, в силу разных причин (например, из-за сокращения штатной численности консульства) сроки рассмотрения визовых заявлений россиян по факту уже увеличились еще до отмены упрощенного визового режима с ЕС. В среднем рассмотрение документов занимает около четырех недель, но ситуация сильно разнится от консульства к консульству. Так, консульство Венгрии в Москве в среднем оформляет визу за 15 календарных дней, консульство Греции — за 2,5 недели. При этом отдельные туристы проходили все процедуры в греческом консульстве за 5 дней.

По данным АТОР, лояльность отдельных стран в визовом вопросе привела к очередям на запись и более длительному ожиданию выхода визы именно в этих консульствах. «Чем лояльней страна, тем дольше сроки получения паспорта ещё до приостановки соглашений, поскольку лояльность прямо перетекает в ажиотаж и очереди. К таким странам сейчас относятся Франция, Испания, Германия. Еще на прошлой неделе сроки получения виз в такие страны были от полутора месяцев», — рассказали представителям АТОР наблюдатели.