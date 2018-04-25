Дезинформационные атаки против Литвы участились. Киберугрозы и их решения

Фото из открытых источников

Количество гибридных дезинформационных и кибератак в Литве увеличивается, выпады становятся все более дерзкими и более прогрессивными – для борьбы с ними выделяются большие ресурсы и силы, говорится в годовом отчете о состоянии национальной кибербезопасности, сообщает BNS.

Дезинформационные атаки против Литвы участились

По данным Литовской армии, в прошлом году уровень интенсивности дезинформации в Литве по своему объему и содержанию был таким же, как и в предыдущие годы, однако увеличилось количество гибридных выпадов. Они состоят из кибернетической и информационной частей, их целью являются взломы, распространение вредительских программ и ложной информации.

В прошлом году было установлено 2,8 тыс. случаев распространения недружественной по отношению к Литве информации, четверть из них – в сфере защиты конституционных основ.

«Следует подчеркнуть, что количество случаев такой деятельности в прошлом году выросло на 15%. Государственность, независимость Литвы, ее демократические институты в последние несколько лет становились одной из важнейших мишеней недружественных СМИ», – говорится в отчете.

Эти атаки, по словам экспертов, отличались более прогрессивными техническими решениями и оформлением содержания, более сложным операционным действием. А для выполнения выпадов выделялись большие, чем обычно, информационные, технологические и физические мощности.

«Основным субъектом дезинформации оставались контролируемые Кремлем средства массовой информации, публиковавшие и распространявшие информацию, не отвечающую положениям закона об информировании общественности Литовской Республики», – утверждают авторы документа.

По их словам, формировался образ Литвы как враждебного и ненадежного государства. Не брезговали и содержанием, которое поощряет к войне и национальной розни.

Использовались элементы обмана и конструирования непрозрачного содержания: фальсифицировали факты, намеренно искажали высказывания, комментарии публичных лиц или пресс-релизы, с помощью видеоредактирования фабриковали видеоматериалы, прикрываясь другими ведомствами или лицами.

«Одна из наиболее ярких информационных кибератак была осуществлена против журналиста delfi.lt, когда под его именем были разосланы запросы ведомствам Литвы и зарубежных государств, а также порталам новостей с сообщением о мнимых нарушениях общественного порядка союзниками НАТО в Литве», – утверждают эксперты.

Другая информационная атака была предпринята против Еврейской общины Каунаса: якобы от имени председателя общины рассылались ложные сообщения о мнимом антисемитском преступлении, совершенном военными дислоцированного в Каунасе батальона передового базирования НАТО.

Также упоминаются и осуществленные в прошлом году атаки против руководства Минобороны Литвы, когда распространялись ложные сообщения о крупной взятке министру со стороны американских должностных лиц.

Во время этой атаки хакеры разместили на нескольких сайтах дискредитирующее министра содержание, также были созданы ссылки на специально смакетированную для этого случая страницу, имитировавшую сайт Службы спецрасследований Литвы, на которой было размещено сообщение, подтверждавшее ложную информацию.

Из-за кибернетического инцидента, как отмечается в отчете, в системе компании Kauno vandenys возник риск перебоев с поставками воды в прошлом году. По данным экспертов, инцидент в Каунасе был особым и показал, что технологические сети могут быть мишенями кибератак.

В отчете утверждается, что в систему был запущен вредоносный код, шифрующий данные. По этой причине появился риск возникновения сложностей с поставками воды. Инцидент был разрешен, однако, как подчеркивают авторы доклада, ситуация вызывает беспокойство потому, что субъекты, владеющие технологическими сетями в Литве, являются мишенями кибератак.

Техника для шпионажа

Широко используемое населением в Литве и во всем мире китайское либо якобы произведенное в Азии, однако на самом деле российское оборудование может использоваться для шпионажа за жителями или бизнесом, заявил вице-министр обороны Литвы Эдвинас Керза.

Он обратил внимание на то, что специалисты Национального центра кибернетической безопасности (НЦКБ) на пракгике исследовали один из наиболее популярных в домашнем использовании маршрутизаторов для беспроводной сети интернета и установили, что он отправляет данные на серверы в России, сообщает BNS.

«Они все еще широко распространены, поскольку это роутеры бюджетного класса, достаточно производительные, то есть быстрые и недорогие. А поскольку они к тому же были упакованы в очень привлекательную с точки зрения маркетинга упаковку, на которой значилось, что пользователя внутри ждут бонусы, то их распространение было таким, что даже некоторые операторы интернет-связи использовали их и устанавливали у своих клиентов», – сказал Э. Керза.

По его словам, бизнес «поступил очень ответственно» и изъял эти продукты из торговли, однако население продолжает их использовать.

Директор НЦКБ Ритис Райнис сказал, что исследование, которое длилось несколько месяцев, показало, что в маршрутизаторах заранее были выполнены установки технических параметров поиска (DNS) с направлением услуги на находящиеся в России серверы. Это исследование, по его словам, заинтересовало и ведомства ЕС.

«Это ненормально и странно, никакой добавочной стоимости гражданам это не дает, потоки идут на станции, находящиеся в Российской Федерации, поэтому растет опоздание, возникают неудобства, хотя наши поставщики интернета обладают так называемыми серверами DNS cashe, которые предоставляют потребителям», – сказал Р. Райнис.

Э. Керза акцентировал, что ЕС реагировал на ситуацию, когда оборудование, произведенное в Тайване, Китае или России, не отвечало требованиям безопасности. Было дано указание подготовить схемы сертификации, то есть для любого прибора, подключаемого к интернету, сертификат должно выдавать какое-либо государство ЕС, чтобы он использовался для продажи в Сообществе.

Комментарий Посольства России в Литве

«Курс – на противодействие России»

«Нетрудно заметить, что в деле реализации, как мы понимаем, главного общегосударственного курса Литвы – противодействие России – у каждого из литовских органов власти есть своя зона ответственности, — говорится в комментарии посольства России в Литве. — Одни из них клеймят Советский Союз и Россию за оккупации, аннексии и прочие преступления, другие – разоблачают «шпионскую деятельность» восточного соседа, третьи запугивают «российской угрозой» и т.д. и т.п.

По неписаным правилам каждая структура должна периодически публично отчитываться о проделанной работе на этом направлении. Вот дошла очередь и до Министерства обороны. Следует отметить, что недавно на это уважаемое ведомство навесили сравнительно новую тематику – международную кибербезопасность. Дело это, понятно, муторное, что, впрочем, подтверждает обнародованный недавно отчет данного ведомства. Этим многословным, сумбурным и бездоказательным опусом литовской стороне приходится доказывать, что она с честью и достоинством выполняет почетную обязанность лидера кибернетических сил Евросоюза.

Нельзя исключать, что в Брюсселе или других столицах поставят «зачет» литовским воякам. У нас же данный доклад ничего, кроме недоумения, вызвать не может. Если верить местным бойцам киберфронта, «российская дезинформация» проникает в страну не только через «контролируемые Кремлем средства массовой информации», но и через каждый бюджетный домашний маршрутизатор для беспроводной сети – роутер, естественно, сделанный в России. Впрочем, всю несуразицу, изложенную в отчете, перечислить трудно. Вывод же напрашивается совершенно очевидный: необходимо усиливать информационную и разъяснительную работу, активнее разоблачать антироссийские мифы, штампы и фейки. Давайте «поможем» литовским борцам с гибридными угрозами!»

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ