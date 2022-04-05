ДГБ Литвы: 9 мая не исключены провокации, насильственные инциденты

Nuotrauka BNS/ Arnas Strumila

Нельзя исключать провокаций и инцидентов с применением насилия 9 мая, когда россияне отмечают День победы во Второй мировой войне над нацистской Германией, утверждает литовский Департамент государственной безопасности (ДГБ).

По данным разведки, почти не вызывает сомнений, что, как и каждый год, на кладбищах советских воинов пройдут памятные мероприятия.

«Не исключено, что во время этих событий могут иметь место провокации или насильственные инциденты», — говорится в комментарии ДГБ, предоставленном BNS на этой неделе.

Эти памятные мероприятия ежегодно организуются в разных городах Литвы российскими дипломатами совместно с представителями российских соотечественников.

Во время этих мероприятий обычно собирается несколько сотен человек с георгиевскими ленточками, которые Сейм сейчас готовится запретить из-за войны в Украине.

За их ношение, также как и за демонстрацию «Z», используемого Россией в военной агрессии в Украине, планируется предусмотреть ответственность.

По данным ДГБ, в преддверии 9 мая также могут быть попытки организовать, демонстрации в поддержку войны России в Украине, которые уже проходят в некоторых странах Евросоюза.

Тенденции в общественном пространстве

ДГБ также отмечает, что некоторые известные прокремлевские деятели и фиктивные аккаунты в социальных сетях распространяют пропагандистские нарративы российского режима, создают и распространяют ложную информацию.

«Среди прочего — выражается неодобрение блокировки российских телеканалов и острая реакция на санкции в отношении российских банков», — говорится в комментарии.

Однако в некоторых случаях избегают публичного оправдания кремлевского режима и войны в Украине, «вероятно, из-за боязни возможной негативной реакции со стороны литовской общественности».

«В то же время имеют место попытки систематически распространять негативную информацию о военных беженцах из Украины и противопоставлять их литовскому населению», — говорится в сообщении ДГБ.

Полиция также следит за процессом

Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сообщил BNS, что должностные лица постоянно следят за происходящими в стране процессами.

«Полиция постоянно анализирует, что происходит в общественной сфере, какие процессы происходят в стране, это очевидно — и что происходит во всем мире, какие законопроекты обсуждаются в Сейме», — сказал Матонис.

По его словам, во время памятных мероприятий 9 мая может собраться больше количество оппонирующих лиц, но полиция готова обеспечить общественный порядок.

«Учитывая продолжающуюся войну в Украине, вполне вероятно, что противников соберется больше. Полиция постоянно оценивает и будет оценивать, и будет готова обеспечить общественный порядок», — сказал представитель полиции.

Представители Вильнюсского и Клайпедского самоуправлений сообщили BNS, что разрешения на проведение мероприятий на кладбище не выдавались, а на сегодняшний день, разрешения на мероприятия в других местах еще никто не запрашивал.

Россия вторглась в Украину больше месяца назад и начала войну, вызвавшую возмущение и гнев во всем мире.

Тысячи украинцев были убиты в этом месяце, и несколько миллионов были вынуждены покинуть раздираемую войной страну.

В настоящее время появляется все больше сообщений о том, что украинские граждане, жившие в тех местах, которые российские войска оккупировали в течение некоторого времени, подвергаются пыткам со стороны российских военных.

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