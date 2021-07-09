ДГБ не комментирует судьбы заявителя, сообщает, что службу покинули более 10 человек

«Службу покинули более десяти должностных лиц, которые не согласились занять должности, предложенные в новой структуре. Один из них обратился в связи с этим в суд», – говорится в комментарии ДГБ, присланном в четверг BNS.

«Данные лица, обладающего статусом заявителя, не могут разглашаться согласно закону», – отметил ДГБ в ответ на вопрос о том, покинуло ли службу лицо, сообщившее два года назад о возможно незаконных действиях разведки.

Портал новостей delfi.lt, ссылаясь на сотрудников разведки, сообщил, что в результате реформы ДГБ покинули несколько десятков работников, среди них — и заявитель.

Работники, лишившиеся работы, отметили в интервью порталу, что реорганизацию было решено провести после того, как заявитель предоставил информацию председателю Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) сейма, одновременно стремились избавиться от лиц, не лояльных руководству ведомства.

По данным портала, часть работников в результате реформы были уволены, а часть ушла еще до ее завершения. Среди покинувших ДГБ были и лица, занимавшие руководящие должности.

ДГБ утверждает, что реорганизация, вступившая в силу с 1 июля, готовилась несколько лет и не связана ни с какими обстоятельствами, за исключением целей обеспечения более эффективного выполнения функций и оптимизации количества руководящих и подчиненных должностей.

Получившее статус заявителя должностное лицо высокого ранга, которое в 2019 году обратилось к председателю парламентского КНБО Витаутасу Бакасу по поводу возможно незаконных действий ДГБ. Delfi.lt отмечает, что он покинул должность сам, еще до завершения реформы.

Высокопоставленный сотрудник разведки, который получил статус заявителя, информировал тогдашнего председателя КНБО сейма Витаутаса Бакаса, что по указанию руководства ДГБ в 2018-2019 годах разведка собирала информацию об окружении бывшего тогда кандидатом в президенты Гитанаса Науседы и о дипломате Вигаудасе Ушацкасе.

ДГБ эти подозрения отрицал и пояснил, что действовал в рамках закона.

После проведения расследования по этому заявлению КНБО констатировал, что ДГБ действовал законно, проверяя окружение кандидатов в президенты, однако предложил менять порядок работы и отказаться от устных указаний о проверке лиц.