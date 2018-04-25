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ДГБ отмечает опасность правого экстремизма в Литве

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TOP,Новости,Общество

ДГБ отмечает опасность правого экстремизма в Литве

  • Nuotrauka BFL/ Karolis Kavolėlis

Департамент госбезопасности (ДГБ) Литвы отмечает растущую угрозу правого экстремизма, радикальные лица были выявлены и в Литве.  

«Мы уже фиксировали случаи, когда люди были радикализированы, и «мозги были промыты» настолько, что человек становился неадекватным в стремлении к своим целям, и я говорю именно о правом экстремизме, который, пожалуй, не менее опасен, чем терроризм», – заявил во вторник глава ДГБ Дарюс Яунишкис после презентации годового отчета об угрозах нацбезопасности журналистам в сейме.

«Лицо было замечено и нейтрализовано, могу сказать так», – ответил Д. Яунишкис на вопрос о том, как ДГБ реагировал на случай радикализации. 

В традиционном ежегодном отчете ДГБ и военной разведки об анализе угроз нацбезопасности отмечается, что уровень террористической угрозы в Литве остается низким, но в Европе растет угроза террористических актов со стороны правых экстремистов. 

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«Тенденции в Европе не успокаивающие, поскольку правый экстремизм является растущей волной, и все начинают все больше внимания обращать на него, мы также должны следить за этой ситуацией», – отметил Д. Яунишкис.

В отчете говорится, что группы и отдельные лица, пропагандирующие правый экстремизм, совершают все более крупномасштабные террористические акты и идеологически мотивированные самоубийства. 

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