ДГБ отмечает опасность правого экстремизма в Литве

Nuotrauka BFL/ Karolis Kavolėlis

Департамент госбезопасности (ДГБ) Литвы отмечает растущую угрозу правого экстремизма, радикальные лица были выявлены и в Литве.

«Мы уже фиксировали случаи, когда люди были радикализированы, и «мозги были промыты» настолько, что человек становился неадекватным в стремлении к своим целям, и я говорю именно о правом экстремизме, который, пожалуй, не менее опасен, чем терроризм», – заявил во вторник глава ДГБ Дарюс Яунишкис после презентации годового отчета об угрозах нацбезопасности журналистам в сейме.

«Лицо было замечено и нейтрализовано, могу сказать так», – ответил Д. Яунишкис на вопрос о том, как ДГБ реагировал на случай радикализации.

В традиционном ежегодном отчете ДГБ и военной разведки об анализе угроз нацбезопасности отмечается, что уровень террористической угрозы в Литве остается низким, но в Европе растет угроза террористических актов со стороны правых экстремистов.