ДГБ решительно отрицает, что собирал информацию во время предвыборной кампании

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

В среду Департамент госбезопасности (ДГБ) решительно опроверг информацию, предоставленную представителем литовской разведки о том, что по указанию руководства он якобы собирал данные об окружении бывшего тогда кандидатом в президенты Гитанаса Науседы и дипломате Вигаудасе Ушацкасе.

«Мы решительно отрицаем информацию, появившуюся в СМИ. ДГБ точно не собирал и не предоставлял никакой информации об упомянутых лицах», – заявила BNS представитель ДГБ по связям с общественностью Аурелия Каткувене.

«Вся деятельность ДГБ строго регламентируется и осуществляется в рамках действующих законов. Во время выборов у ДГБ была задача наблюдать и оценивать влияние иностранных государств на избирательный процесс», – добавила она.

А. Каткувене также обратила внимание на то, что эту информацию проверили правоохранительные органы и не усмотрели преступления.