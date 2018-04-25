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ДГБ решительно отрицает, что собирал информацию во время предвыборной кампании

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

В среду Департамент госбезопасности (ДГБ) решительно опроверг информацию, предоставленную представителем литовской разведки о том, что по указанию руководства он якобы собирал данные об окружении бывшего тогда кандидатом в президенты Гитанаса Науседы и дипломате Вигаудасе Ушацкасе. 

«Мы решительно отрицаем информацию, появившуюся в СМИ. ДГБ точно не собирал и не предоставлял никакой информации об упомянутых лицах», – заявила BNS представитель ДГБ по связям с общественностью Аурелия Каткувене.

«Вся деятельность ДГБ строго регламентируется и осуществляется в рамках действующих законов. Во время выборов у ДГБ была задача наблюдать и оценивать влияние иностранных государств на избирательный процесс», – добавила она.

А. Каткувене также обратила внимание на то, что эту информацию проверили правоохранительные органы и не усмотрели преступления. 

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«Мы не сомневаемся, что Служба спецрасследований (ССР) и прокуратура оценили эту информацию, она была опровергнута», – сказала представитель ДГБ.

Высокопоставленный представитель литовской разведки информировал сейм и представителей правоохранительных органов о том, что по указанию руководства Департамента госбезопасности (ДГБ) в 2018-2019 годах разведка собирала информацию об окружении бывшего тогда кандидатом в президенты Гитанаса Науседы и дипломате Вигаудасе Ушацкасе, свидетельствуют данные, полученные BNS.

Информацию об этом должностное лицо представило в апреле 2019 года бывшему тогда главой Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Витаутасу Бакасу. Эту же информацию также получили прокурор Эвалдас Пашилис и директор Службы спецрасследований (ССР) Жидрунас Барткус. 

В среду В. Бакас поделился этой информацией с членами КНБО. 

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