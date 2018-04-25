Диалог с Москвой: мнения разошлись

Этот мирный план должен быть рассмотрен на встрече высокого уровня между лидерами Украины, России, Франции и Германии, ее дата пока не объявлена.

Критики утверждают, что «Формула Штайнмайера» неблагоприятна для Украины, поскольку Киев юридически лишается влияния в восточной части территории страны, а на этой территории свободные выборы в любом случае будут невозможны.

«Кто-то оказывает сильное давление на украинское правительство, чтобы как-то договориться с российской стороной и пойти на уступки, однако мы не видим никаких уступок с российской стороны», – сказал Г. Науседа.

Кроме того, говоря о диалоге с Москвой, подходы президентов Литвы и Финляндии по этому вопросу разошлись.

Г. Науседа сказал, что диалог возможен, только если Россия изменит свое поведение, а С. Ниинисте утверждает, что общение необходимо для понимания логики Москвы.

«Я всегда являюсь сторонником диалога, однако мы также должны иметь принципы и ценности», – сказал президент Литвы.

Он отметил, что международное сообщество должно продолжать давление на Москву, с тем чтобы она изменила свое агрессивное поведение в отношении соседей.

«Если это поведение улучшится, то мы первыми будем приветствовать изменение позиции России», – сказал Г. Науседа.

По словам С. Ниинисте, диалог означает, что «ты хотя бы пытаешься быть лучше информированным о том, что думает другой».

«Здесь я вижу прогресс: все больше и больше стран Европейского союза начинают диалог с Россией», – сказал финский президент.

«Это не означает, что ты соглашаешься с Кремлем, но он (диалог) важен для того, чтобы понять, о чем они думают», – сказал он.

С. Ниинисте в последний раз встречался с российским президентом Владимиром Путиным в августе этого года.

Тем временем

Однобокий антироссийский курс

В российской дипмиссии назвали «околесицей» последние заявления литовского лидера по поводу России во время его визита в Хельсинки, а также отметили, что подобные высказывания «трудно комментировать».

«Такую околесицу трудно комментировать. На первый взгляд, ее можно было бы списать на неопытность автора, но недавнее выступление нового главы Литовского государства на сессии Генассамблеи ООН говорит о том, что речь уже идет о выстроенном, правда, на основе сугубо однобокого, бесперспективного прежде всего для самой Литвы подхода к проведению жесткого антироссийского курса. Пожалуй, сегодня ни один из других лидеров ЕС не заражен настолько этой прилипчивой болезнью. Нужны, очевидно, действенные лекарства», – заявил посол России в Литве Александр Удальцов в комментарии информационному порталу Sputnik Литва.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ