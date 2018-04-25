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Диана Науседене: Давайте останемся дома ради себя и тех, кто жертвует собой

Фото lrp.lt/Робертаса Дачкуса

Сегодня я хочу сказать самые теплые слова благодарности и уважения нашему медицинскому персоналу, пограничникам, сотрудникам полиции и всем находящимся на передовой линии работникам государственного сектора, которые отражают пандемический удар.  Вы являетесь тем щитом, который принимает на себя риск за нас всех: за новорожденного, недоношенного ребенка, младшую сестренку, брата, маму, дедушку и бабашку, любимого человека и друга.

Многие из вас работают в опасных условиях, оставив своих детей, своих родных и близких. В экстремальной обстановке вам приходится решать множество проблем. Честно и самоотверженно работающие люди всегда были и остаются основой государственности. Спасибо вам за то, что вы есть, за ваш неутомимый труд. Именно благодаря вам подавляющая часть общества может оставаться дома – в самом безопасном месте. Я искренне благодарю социально ответственный бизнес, который помогает стране справиться с серьезнейшим вызовом.

Сейчас крайне важно, чтобы СOVID-19 не распространялся с космической скоростью от дома к дому. Дорогие сограждане, оставаясь дома, мы тоже участвуем в нашей общей битве. Мы не заражаемся и не распространяем вирус. Только путем соблюдения карантина мы можем значительно замедлить скорость распространения вируса, снизить число заболевших и тем самым помочь нашим врачам, медсестрам, санитарам, полицейским, служащим, фармацевтам и всем тем, кто находится на передовой линии в борьбе с пандемией. Давайте поможем им снизить угрозу вспышек заболевания.

Обязанность гражданского общества сегодня – оставаться дома, если мы хотим, чтобы стратегические действия президента Литовской Республики, правительства и всех социальных партнеров были эффективными. Давайте сделаем наших героев сильнее, поддержим их дух и великий труд простыми, но осознанными действиями.

Дорогие, будьте здоровы и мудры в своем выборе. Пусть наша свобода будет сильной!

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ

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