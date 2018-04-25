Диана Науседене посетила лагерь литовской общины «Литва мира»

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Если ЕС не поддержит, Литва постарается ввести санкции для Беларуси с соседями - премьер
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Глава КНБО: обсуждается введение индивидуальных национальных санкций в отношении Беларуси
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Эстония не будет требовать носить маски и при более широком распространении коронавируса
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Главы парламентских комитетов стран Балтии, Польши призвали прекратить насилие в Беларуси
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Если ЕС не поддержит, Литва постарается ввести санкции для Беларуси с соседями - премьер
Подробнее...
Глава КНБО: обсуждается введение индивидуальных национальных санкций в отношении Беларуси
Подробнее...
Эстония не будет требовать носить маски и при более широком распространении коронавируса
Подробнее...
Главы парламентских комитетов стран Балтии, Польши призвали прекратить насилие в Беларуси
Подробнее...