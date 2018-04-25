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Диана Науседене приняла участие в акции «Мальтийский суп»

Первая леди Диана Науседене приняла участие в акции «Мальтийский суп» , сообщает пресс-служба Президентуры.

Мероприятие, организованное Мальтийским орденом, проходило на Кафедральной площади. Д. Науседене участвовала в раздаче горячего супа и общалась с жителями и гостями города.

Она призвала помогать пожилым людям, детям и инвалидам. По ее словам , очень важно поддерживать деятельность добровольцев мальтийского ордена и дарить теплоту одиноким людям пожилого возраста, которые особенно нуждаются в общении и поддержке.

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