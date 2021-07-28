Диктатура здоровья. В ЕС прошли массовые протесты

В июле во многих европейских странах вступили или в ближайшее время начнут действовать новые ограничения, призванные победить пандемию коронавируса, которая осложнилась появлением очередным более агрессивным штаммом — дельта.

Дельта-штамм на 60 процентов заразнее альфа-варианта, который в свою очередь на 60 процентов активнее передается чем исходный — уханьский. В связи с таким распространением индийской разновидности коронавируса масштабы вакцинации необходимо усилить, говорят эксперты.

Если раньше считалось, что для достижения коллективного иммунитета необходимо привить 60-70 процентов населения, то теперь, как отмечают эпидемиологи, этот показатель вырос до 80-90 процентов, а по некоторым оценкам и до 95 процентов.

В связи с этим страны Западной Европы, где дельта становится доминирующей, начали вводить более жесткие ограничения и ускорять темпы вакцинации.

Франция, к примеру, сделала прививку де-факто обязательной. Так, с 21 июля посещение общественных мест в этой стране возможно только с сертификатом о вакцинации или отрицательным тестом. Из-за этого по всей Франции 24 июля прошли акции.

В 168 демонстрациях участвовали около 161 тысячи человек, сообщило МВД в Париже. Протестующие вышли на улицы Парижа, Марселя, Страсбурга, Лиона, Лилля, Перпиньяне, Тулузы, Ниццы и других городах. Они выступали, в числе прочего, против расширения действия «санитарных пропусков» и планируемой обязательной вакцинации медработников.

Демонстранты призывали к отставке президента страны Эмманюэля Макрона, называя его «тираном», и скандировали лозунги «Свобода, равенство, братство», «Освободим Францию» и другие. Они протестовали против «диктатуры здоровья».

В столице прошли сразу три манифестации, общее число участников, по официальной информации, составило порядка 11 тысяч человек. Близ Елисейских полей произошли столкновения агрессивно настроенных ковид-диссидентов с полицией. В правоохранителей бросали петарды, в ответ полицейские применили слезоточивый газ. Некоторые манифестанты возводили баррикады.

Однако отметим, что противники антиковидных мер, судя по соцопросам, не составляют большинство жителей Франции. В частности, в ходе исследования института Elabe по заказу телеканала BFMTV, 76 процентов респондентов в середине июля поддержали обязательную вакцинацию. 58 процентов французов уже получили первую дозу, а 48 процентов закончили вакцинацию.

26 июля парламент Франции поддержал подготовленный правительством законопроект, который предусматривает ужесточение мер по борьбе с пандемией. Невакцинированных медработников оставят без выплат, а без санитарного пропуска нельзя будет не только прийти в ресторан, но и сесть на поезд дальнего следования.

Протесты против антикоронавирусных мер также прошли в Италии. По оценкам, около трех тысяч противников так называемого «зеленого паспорта» ЕС вышли на улицы Рима. Акции состоялись также в Милане, Турине, Неаполе и ряде других городов.

В Италии сертификат о прививке или тест с 6 августа будет необходимы для того, чтобы поесть в зале кафе или ресторана, сходить в спортзал или музей. При этом исследование итальянской компании Swg в этом месяце, показало, что шесть из десяти респондентов в стране согласны с необходимостью ввести «паспорта здоровья».

Массовые акции прошли также в Греции и в Великобритании. Протестующих не устраивают ни ограничения, ни вакцинация, которая должна ускорить появление коллективного иммунитета и положить конец карантину.

В Германии тоже ведутся дискуссии о введении ограничений для непривитых. О возможности такой меры заявил глава канцелярии федерального канцлера Германии, министр по особым поручениям Хельге Браун. Она может быть реализована в случае роста числа зараженных COVID-19.

Непривитым могут запретить посещать рестораны, кинотеатры и стадионы. Но глава правящей партии Христианско-демократический союз и кандидат на пост канцлера ФРГ от союза ХДС/ХСС Армин Лашет выступил против введения ограничений.

В Великобритании положительно к идее «паспортов здоровья» относится 61 процентов респондентов, следует из апрельского опроса компании YouGov, против — 29 процентов, остальные не определились. В Германии паспорта здоровья также поддерживают более половины граждан — 60 процентов, показал опрос YouGov, опубликованный в феврале.