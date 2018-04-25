Димитриевская родительская суббота. Великомученик Димитрий Солунский

В прошедший понедельник был единственный в году День поминовения усопших у католиков. На всякий случай поясню: Днем памяти усопших является не День всех святых 1 ноября, а следующий. Его еще называют Задушным днем. Хотя на практике подготовка к нему идет заранее. Уже за неделю на остановках вывешено новое расписание городского транспорта, идущего на кладбища.

В Православной церкви таких дней несколько. Это Мясопустная суббота (перед началом Великого поста), 2-я, 3-я и 4-я великопостные субботы, Радоница (вторник через неделю после Пасхи), Троицкая (накануне Троицы), Димитриевская родительская суббота и, по благословению патриарха, 9 Мая, День Победы. Все эти дни, преимущественно субботы, называются родительскими. Почему для этого выбран именно этот день недели? Так как церковная неделя начинается с воскресенья, то это седьмой ее день. «И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмый от всех дел Своих, которые делал» (Быт.2,2). В Великую субботу Господь находился в гробе. Кроме того, именно в этот день, т.е. каждую субботу, вспоминаются и все святые. Так что по большому счету у нас каждая суббота – и День всех святых, и Задушный день.

Димитриевская родительская – это суббота перед 8 ноября по новому стилю, днем святого великомученика Димитрия Солунского, небесного покровителя князя Дмитрия Донского. Совершать ее стали после битвы на Куликовом поле (1380 г.) в память павших там русских воинов. Со временем в этот день стали поминать сначала всех погибших на любой войне, а позже и просто всех умерших родственников. В этом году Димитриевская выпала на 7 ноября и непосредственно предшествует дню Солунского великомученика.

О родительских днях мы говорим довольно часто, поэтому, дабы не повторяться, посвятим нашу заметку самому Димитрию Солунскому.

Как это видно из его прозвища (фамилий тогда в теперешнем смысле не было), он родился и жил в греческом городе Солуни. Это славянское название города Салоники. Город этот дал нашей Церкви немало славных имен. Вспомним хотя бы Кирилла и Мефодия, отцов славянской словесности.

Итак, Димитрий родился в Солуни в III веке. Родители его были тайными христианами. Отец был проконсулом, т.е. правителем города. После его смерти император Галерий Максимилиан вызвал Димитрия к себе. Убедившись в том, что он достойный юноша, владеющий воинской наукой, умный, образованный и благородный, назначает его на отцовское место. Главной обязанностью проконсула было защищать город от внешних (варвары) и внутренних (христиане) врагов. Язычество было на излете и в агонии особо жестоко боролось с христианством.

Димитрий открыто исповедует себя последователем Распятого, как называли тогда исповедников Христа. Он начинает активно проповедовать. Составитель жития святого называет его вторым Павлом, апостолом, создавшим первую общину в Салониках. Делает это Димитрий открыто, прекрасно понимая, чем это ему грозит. И расплата не заставила себя ждать. Возвращаясь из похода на сарматов (Северное Причерноморье), император идет через Солунь, чтобы навести там порядок.

Димитрий начинает готовиться к подвигу исповедничества. Он велит своему слуге Луппу раздать все свое состояние беднякам. Прибывший в Солунь император вызывает молодого проконсула к себе, где Димитрий открыто исповедует свою веру. За этим следует тюремное заточение.

В честь прибытия в город императора устраивают гладиаторские бои. Против профессиональных аренных бойцов выставляют кротких христиан. Особым успехом в этой бойне (боем это назвать было бы сложно) пользуется богатырь-варвар по имени Лий. Он сбрасывает побежденных на копья стоящих внизу солдат.

И вот, увидев все это, в тюрьму к Димитрию приходит молодой христианин Нестор. Он просит благословения на бой с Лием. Вооруженный этим благословением и молитвой святого, Нестор побеждает варвара и сбрасывает его на копья солдат. Но вместо почестей и лаврового венка победителя юношу ждет другая «награда» – казнь. По приказу императора его обезглавили. Узнав, что к этой «наглой выходке», испортившей праздник, причастен Димитрий, Максимилиан приказывает и его убить. На рассвете 26 октября 306 года в подземную темницу святого узника явились воины и пронзили его копьями. Тело было выброшено собакам, но Лупп с собратьями по вере тайно похоронили святого. Позже на могиле был поставлен храм императором Константином (306-337). А в VII веке, когда обветшавшую церковь перестраивали, были найдены мощи Димитрия, которые источали миро. Поэтому у Солунского великомученика есть еще один эпитет – Мироточивый.

Славяне очень любят Димитрия Солунского. Многие из них считают его своим соплеменником. Сербы называют его отечестволюбцем. Русские князья одному из сыновей, обычно старшему, давали имя Дмитрий. Так поступали и Александр Невский, и отец Донского князь Иван II, и многие другие. Великий Литовский князь Альгирдас тоже назвал Дмитрием своего сына, правда, не первого, а второго. Кстати, Дмитрий Ольгердович со старшим братом Андреем тоже участвовали в Куликовской битве.

То, что Димитрий очень почитается у нас, говорить излишне. Множество храмов с первых веков христианства поставлено по всей Руси. Вспомним хотя бы самый знаменитый во Владимире (ХII в.), поражающий тончайшей резьбой на камне. А сколько икон его сохранилось с древнейших времен, а сколько не сохранилось! Самая почитаемая была написана на крышке гроба мученика. Она стояла сначала в Киеве, потом во Владимире. Донской привез ее перед Куликовской битвой в Москву. Сейчас, правда, она в Третьяковке. Как и Георгий Победоносец, Димитрий Солунский является покровителем воинов.

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви