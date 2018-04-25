Дипломат Д.Чекуолис назначен заместителем министра иностранных дел Литвы

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С четверга Далюс Чекуолис приступает к исполнению обязанностей вице-министра иностранных дел.

Как сообщает Мининдел, Д.Чекуолис сменит на этом посту Дарюса Скусявичюса, назначенного послом в Канаде.

Новый замминистра будет курировать вопросы разработки и реализации политики безопасности, сотрудничества с зарубежными странами и регионами, а также вопросы Восточного соседства и отношений с государствами Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии, а также общественной дипломатии.

Вице-министр Д.Чекуолис был главой Постоянного представительства Литвы при Организации Объединённых Наций и послом Литвы во Франции, Португалии, Дании и Бельгии.

Он также работал секретарём МИД и директором по политическим вопросам.