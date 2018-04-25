Дипломат США: санкции в отношении Беларуси могут быть объявлены во вторник

Фото urm.lt

Во вторник Соединенные Штаты Америки могут объявить санкции ответственным за фальсификацию выборов и насилие против протестующих в Беларуси.

Об этом в минувшую пятницу сообщил в интервью BNS находившийся в Литве второй заместитель Госсекретаря США по вопросам европейской политики Джордж Кент.

Фото urm.lt

«Надеюсь, что они будут объявлены в начале следующей недели. У нас уже есть подготовленный список с фамилиями группы лиц, я думаю, что объявление санкций может состояться в предстоящий вторник», – сказал Дж. Кент.

Дипломат сказал BNS, что единственным путем к успешной Беларуси является диалог между властью и обществом, а страны, наблюдающие за ситуацией должны дать пространство для реализации диалога. При этом он подчеркнул, что страны Запада будут искать способы поддержать независимые СМИ и активное, открытое гражданское общество.

«Я считаю, что целью санкций является призывом к ответу за поведение, которое нарушает права человека, нормы и обязательства перед Европейской организацией по безопасности и сотрудничеству», – сказал дипломат США.

«Мы хотим видеть Беларусь независимой, суверенной и успешной. Вопрос в том, как мы можем это поддержать. Отчасти мы должны дать пространство для того, чтобы Беларусь сама решила свою судьбу. США уважают суверенитет Беларуси. Мы считаем, что все его должны уважать», – сказал Дж. Кент.

«Мы также поддерживаем свободные СМИ, поэтому будем искать способы обеспечения непрерывного потока информации для белорусов. Мы также будет искать способы поддержать здоровье экономики страны и активное, процветающее, открытое гражданское общество Беларуси. Это, я полагаю, является целью, к которой стремятся США, Канада, ЕС», – добавил он.

Дж. Кент утверждает, что тайная инаугурация Александра Лукашенко на шестой срок полномочий еще раз доказывает, что связь между обществом и властью прервалась.