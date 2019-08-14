Дипломаты советуют литовцам в неспокойном Гонконге быть осторожными

Фото из открытых источников

🔊 Воспроизвести

Литовские дипломаты советуют литовцам в охваченном беспорядками Гонконге предпринимать меры предосторожности.

Такая рекомендация была опубликована на этой неделе на сайте МИДа для путешественников.

Гражданам рекомендуется избегать мест массовых собраний и следовать указаниям местных властей.

«Из-за повторяющихся в последние недели антиправительственных демонстраций, во время которых полиция против протестующих использует резиновые пули и слезоточивый газ, рекомендуется принимать меры безопасности, избегать мест массовых собраний, следить за указаниями местных властей, следить за местными новостями», — говорится в рекомендации.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Раса Якилайтене сказала BNS, что рекомендация была обнародована после аналогичных обращений к своим гражданам других стран, а также информации, предоставленной посольством Литвы в Китае.

Массовые акции протеста в Гонконге продолжаются уже десять недель. Первые протесты были спровоцированы публичным противодействием запланированному закону об экстрадиции в материковый Китай.

В скором времени митинги переросли в более широкое движение, требующее демократических реформ и больших свобод.

Последние новости