Дипотношения до уровня поверенных в делах

Фото BNS/Жигимантаса Гядвилы

Китай официально снизил уровень дипломатического представительства в Литве до поверенных в делах, сообщило Министерство иностранных дел Китая. Такое решение Пекин принял, реагируя на открытие представительства Тайваня в Вильнюсе. Кроме того, с 25 ноября посольство Китая останавливает выдачу виз в Литве.

Это означает, что в Вильнюсе и Пекине уже не будут работать послы Китая и Литвы, а дипломатические представительства возглавят дипломаты более низкого ранга – поверенные в делах.

«Правительство Китая было вынуждено сократить дипломатические отношения между двумя странами, чтобы защитить свой суверенитет и основные нормы международных отношений», – говорится в распространенном сообщении МИД Китая.

«Литовское правительство должно взять на себя все исходящие из этого последствия», – говорится в нем.

МИД Китая добавил, что действия Литвы создали «плохой прецедент на международном пространстве».

В этой связи Министерство иностранных дел Литвы выразило сожаление, но акцентировало, что у Литвы есть право развивать связи с Тайванем.

«Министерство иностранных дел Литовской Республики сожалеет по поводу решения Китая не возвращать послов и изменить дипломатические отношения Китая и Литвы, снизив их до уровня временных поверенных в делах», – говорится в заявлении МИД.

«Литва еще раз подтверждает, что соблюдает политику «единого Китая», но одновременно обладает правом развития сотрудничества с Тайванем и принимать и учреждать недипломатические представительства для обеспечения практического развития таких отношений, как это делает множество других государств», – говорится в нем.

«Принятие представительства Тайваня в Литве основано на экономических интересах», – отмечает литовское министерство.

Тем временем США отметают попытки других стран вмешаться в решение Литвы об углублении связей с Тайванем, сказал находившийся в Вильнюсе заместитель государственного секретаря США Энтони Блинкена по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея.

Так она прокомментировала острую критику Китая в адрес Вильнюса из-за открытия тайваньского представительства.

«Мы еще раз подтверждаем свою поддержку ценимому нами партнеру НАТО и Европейского союза, а также союзнику. Мы отметаем попытки других стран вмешаться в самостоятельное решение Литвы об углублении сотрудничества с Тайванем», – сказала У. Зея.

Она также отметила, что видит открытие представительства Тайваня в Вильнюсе как возможность расширения «важного участия Тайваня в международном пространстве».

Тем временем

Кризис повлияет на экспорт пищевых продуктов

Решение Китая ограничить уровень дипломатического представительства с Литвой снизит возможности для сотрудничества бизнеса для обеих стран, многие проекты могут быть заморожены, заявил BNS глава Литовско-китайской торговой ассоциации Рокас Радвилавичюс.

По его словам, наибольшее негативное влияние должна ощутить литовская пищевая промышленность, экспортирующая в Китай.

«На литовский бизнес, поставляющий в Китай различные технологии, в том числе биотехнологии, такое охлаждение отношений пока не повлияет, потому что они нужны китайцам, а таким областям, как пищевая промышленность, которая не является жизненно важной для Китая, может быть намного сложнее. Здесь экспорт может застопориться, поскольку на самом деле это нужнее Литве, а не китайцам», – сказал Р. Радвилавичюс.

По его словам, в настоящее время ассоциация помогает примерно 20 технологическим и лазерным компаниям страны налаживать контакты с Китаем, но политическое «охлаждение» между странами, как минимум, временно приостановит сотрудничество.

«Мы не представляем напрямую ни китайский бизнес в Литве, ни литовский в Китае, но мы помогаем им легче воплощать проекты, поэтому снижение уровня дипломатических отношений для торговли и экономики – это однозначно плохо. Будет еще больше препятствий – в сфере поставок и сотрудничества многие проекты могут быть заморожены», – пояснил глава ассоциации.

По словам Р. Радвилавичюса, дипломатический кризис уже влияет на планы Китая инвестировать в литовские проекты возобновляемой энергии. По его словам, китайские компании, особенно государственные, сейчас выжидают – они не говорят «нет», но дают понять, что отношения стали прохладными.

«В настоящее время интерес Китая к реализации проектов в области возобновляемой энергии – ветряной и солнечной — в Литве сохраняется. Это было бы масштабное вложение, но пока китайцы выжидают – общение прохладное. Понятно, что китайские государственные предприятия не будут вкладывать свои деньги при таком климате, разве что будет подписано отдельное соглашение с литовским правительством», – сказал глава Литовско-китайской торговой ассоциации.

На фоне блокирования правительством Литвы китайских инвестиций, особенно в стратегические проекты или оборудование с риском кибербезопасности, Р. Радвилавичюс заявляет, что не заметил никаких ограничений на участие китайцев в проектах возобновляемой энергии.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ