Дипслужба Литвы добивается от британцев снижения цены на рабочие визы

По его словам, вопрос не раз обсуждался с представителями ЕК, на заседании послов ЕС, на двухстороннем уровне и с другими странами-членами ЕС.

«Мы стремимся к тому, чтобы проблема была поднята в органах сотрудничества ЕС и СК. Вопрос поднимается и на двухстороннем уровне с Соединенным Королевством», – отметил вице-министр.

Британцы утверждают, что цена на визы отличается по причине того, что Литва и еще четыре страны не присоединились к Социальной хартии Совета Европы 1961 года, предусматривающей выдачу рабочей визы.

Литовские дипломаты отвечают, что такие аргументы неубедительны, поскольку Литва, как и другие четыре государства ЕС, к которым не применено сокращение визового сбора, присоединились к более современной Социальной хартии Совета Европы 1996 года.