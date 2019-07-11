Дирекция автомобильных дорог Литвы станет госпредприятием

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

🔊 Воспроизвести

Подведомственное Министерству транспорта и коммуникаций бюджетное учреждение Дирекция автомобильных дорог Литвы (ДАД) станет государственным предприятием.

Таким образом дирекция в будущем сможет брать займы в международных банках для строительства и реновации дорог, а также предоставлять коммерческие услуги. Реорганизацию ДАД в среду утвердило правительство.

«Были долгие дискуссии, идя по этому пути, мы упрощаем финансирование дорог, ДАД получает возможность привлекать средства со стороны, из финансовых учреждений, и в случае необходимости может выделять больше средств на восстановление дорог, потому что рассчитывать только на бюджет в долгосрочной перспективе нереально», – сказал на заседании министр транспорта Рокас Масюлис.

Намечается, что ДАД сможет предоставлять рынку современные услуги исследований и планирования транспортных потоков, лабораторных исследований и оценки состояния дорожного покрытия. Ожидается, что так удастся привлечь высококвалифицированных инженеров и экспертов, которых сейчас трудно привлечь по причине низких зарплат.

На новые виды деятельности в будущем намечается брать кредиты в Европейском инвестиционном банке, Европейском банке реконструкции и развития, привлекать частные инвестиции через договоры о партнерстве государственного и частного секторов.

Планируется, что в 2020–2022 годах доходы предприятия от коммерческих услуг будут расти и в 2022 году превысят 50% всех доходов предприятия.