Директор ДГБ Д. Яунишкис приступает ко второму сроку полномочий

Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis

Во вторник начинается второй срок полномочий Дарюса Яунишкиса в должности директора Департамента Госбезопасности (ДГБ) Литвы – в Президентском дворце состоится его присяга.

На минувшей неделе сейм одобрил предложение о том, чтобы Д. Яунишкис возглавил ДГБ в течение второго срока. По закону, директора ДГБ назначает и увольняет президент с одобрения сейма.

Впервые Д. Яунишикис был назначен главой ДГБ 13 апреля 2015 года.

Выдвигая его кандидату на второй срок, президент Гитанас Науседа отметил, что в это сложное время важно обеспечить преемственность деятельности важнейших государственных ведомств.

«Дарюс Яунишкис своими делами доказал, что является стратегически мыслящим и решительным руководителем. Я верю, что он обеспечит продолжение требующихся перемен в ДГБ, повышение эффективности деятельности, открытости обществу», – заявил Г. Науседа.

Д. Яунишкис служил в литовской армии 20 лет, он накопил опыт военного руководства и опыт работы в разведке, отметила во вторник пресс-служба президента.

Д. Яунишкис является бакалавром экономики, в Вашингтонском университете получил степень магистра стратегических исследований.

Кандидат с 190 года три года работал в сфере защиты Верховного Совета – Восстановительного сейма. Он не раз был награжден высокими государственными и прочими наградами.

У Яунишкиса 5 детей.